Manchester City causa revuelo y ficha al reemplazo de Pep Guardiola

Manchester, Inglaterra.

El Manchester City anunció este lunes el fichaje del italiano Enzo Maresca como nuevo entrenador del equipo de la Premier League hasta 2029 y tomará el testigo del técnico catalán Pep Guardiola tras una década al frente de los 'Sky Blues'. "El Manchester City es un club que conozco muy bien y tener la oportunidad de dirigir este equipo es una oportunidad magnífica para mí", dijo Maresca en un comunicado difundido por el club. El técnico italiano vuelve así a un equipo que lo vio crecer como entrenador. En 2020, el City lo contrató para liderar al Elite Developement Squad, su facción sub-23, y dos años más tarde, en junio de 2022, regresó precisamente como uno de los asistentes de Guardiola.

"Esta será mi tercera etapa aquí. Conozco este club, conozco las exigencias y conozco las expectativas", aseguró Maresca. El italiano viene de dirigir al Chelsea, del que renunció en diciembre de 2025, un año después de su llegada como entrenador.