UNO y Pronto anuncian al cuarto ganador del Nissan Magnite Advance de la promoción "UNO te une a la fiesta del fútbol"

Tegucigalpa, Honduras.

Estaciones de Servicio UNO y Tiendas Pronto realizaron el cuarto sorteo de la promoción 'UNO te une a la fiesta del fútbol', en el que se seleccionó al ganador de un Nissan Magnite Advance entre miles de participantes a nivel nacional. La promoción, que inició el pasado 12 de mayo y estará vigente hasta el 19 de julio de 2026, ha generado una alta participación de clientes a nivel nacional a través de UNO Plus, la aplicación oficial de beneficios de UNO, donde los usuarios acumulan goles con sus consumos y participan automáticamente en los diferentes sorteos y premios instantáneos de la campaña. El ganador del cuarto Nissan Magnite Advance fue: Dany Josue Nuñez Suazo, quien participó al realizar sus consumos en UNO El Puente, en la ciudad de Choluteca, y fue seleccionado de manera aleatoria entre miles de participantes que cumplieron con la dinámica de la promoción.

"Nos llena de satisfacción seguir reconociendo la fidelidad de nuestros clientes mediante sorteos que les brindan oportunidades reales de ganar grandes premios. Con UNO Plus buscamos ofrecer beneficios y experiencias memorables para quienes nos prefieren cada día." expresó Eduardo Idiáquez, coordinador de Mercadeo de UNO Honduras. “UNO te une a la fiesta del fútbol” continuará desarrollándose durante las próximas semanas con más sorteos, premios instantáneos y experiencias especiales para los clientes de UNO y Pronto. La promoción aún tiene importantes premios por entregar, entre ellos

• 1 Nissan Frontier Pro-4X

• 1 Nissan Kicks

• Premios instantáneos como televisores, hieleras y asadores Los próximos sorteos de la promoción “UNO te une a la fiesta del fútbol” se realizarán en las siguientes fechas:

• Quinto Sorteo: 7 de julio de 2026

• Sexto Sorteo: 24 de julio de 2026

Además, los clientes que acumulen la mayor cantidad de goles podrán participar en una fiesta exclusiva de cierre el próximo 19 de julio, donde también se realizarán sorteos especiales como:

• 1 año de combustible gratis

• Un viaje todo incluido para dos personas para disfrutar del Clásico Español entre Real Madrid y FC Barcelona Para participar, los clientes únicamente deben descargar UNO Plus, registrarse y realizar consumos mínimos de:

• L500 en combustible para vehículos

• L150 para motocicletas

• L150 en tiendas Pronto Cada consumo genera goles dentro de la aplicación, aumentando automáticamente las oportunidades de ganar. Adicionalmente, todos los tarjetahabientes de Banco Cuscatlán recibirán un gol adicional al pagar con cualquiera de sus tarjetas de débito o crédito. Quienes paguen con la Tarjeta UNO–Cuscatlán recibirán 2 goles adicionales.

Con esta iniciativa, Estaciones de Servicio UNO y Tiendas Pronto continúan fortaleciendo su compromiso de ofrecer experiencias innovadoras, beneficios relevantes y nuevas formas de conectar con sus clientes a través de la tecnología y la emoción del fútbol.