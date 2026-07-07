Optimus Card, UTH y Totto sellan alianza estratégica y amplía descuentos y oportunidades de formación

San Pedro Sula, Honduras.

Optimus Card, la Universidad Tecnológica de Honduras (UTH), y la marca Totto formalizaron una alianza estratégica orientada a fortalecer la educación superior, ampliar beneficios comerciales y generar nuevas oportunidades para estudiantes, colaboradores y tarjetahabientes de Optimus Card en todo el país. El acuerdo integra esfuerzos del sector académico y empresarial con el objetivo de facilitar el acceso a productos, servicios y programas educativos que contribuyan al desarrollo integral de los beneficiarios.

Acceso ampliado

Como parte del convenio, los tarjetahabientes de Optimus Card podrán acceder a un 10% de descuento en compras realizadas en las tiendas físicas de Totto y un 15% en la tienda en línea, beneficios disponibles en las sucursales de la marca a nivel nacional.

A su vez, los colaboradores de Totto y sus familias podrán optar a un 20% de descuento en programas de pregrado y un 15% en posgrados de la Universidad Tecnológica de Honduras (UTH), fortaleciendo así el vínculo entre el sector empresarial y la educación superior. Sin olvidar las ventajas comerciales que recibirán por parte de las empresas pertenecientes a Grupo Inversa, estas incluyen facilidades para la compra de vehículos en las empresas; CrediRapid, Presta Ya, CrediMovil y Presta Auto.

Desde el sector empresarial, la alianza incorpora beneficios en consumo y acceso a productos de calidad, ampliando la propuesta de valor para los tarjetahabientes.

El gerente comercial de Optimus Card, Ricardo Rivera, destacó el propósito de la iniciativa, “Optimus Card nace para dar un alivio económico realmente a todo el país”, señaló, al referirse a la expansión de beneficios a través de nuevas alianzas estratégicas. Asimismo, expresó su alegría con el crecimiento de la red de comercios afiliados y la incorporación de Totto como parte del ecosistema de beneficios que impulsa la tarjeta.

Crecimiento regional

Optimus Card continúa su proceso de expansión en Honduras con una red de cerca de 700 comercios afiliados, consolidándose como una plataforma de beneficios para miles de usuarios a nivel nacional.

La incorporación de Totto refuerza esta estrategia, al sumar una marca internacional con presencia en el país y una amplia oferta de productos orientados a estudio, trabajo, deportes, viaje y uso cotidiano.

Para María Ester Jaco, gerente comercial de Totto, es muy importante el alcance del acuerdo y su impacto en los consumidores, “Para nosotros representa un gran beneficio que más personas formen parte de nuestra marca y que puedan acceder a productos de calidad con beneficios especiales”, expresó. Jaco explicó que Totto es una marca de origen colombiano con presencia en más de 48 países y más de 20 años de trayectoria en Honduras. La empresa dispone de tiendas en Tegucigalpa, San Pedro Sula y La Ceiba, además de su plataforma de comercio electrónico, desde donde comercializa mochilas, maletas de viaje, artículos escolares y de oficina, accesorios y productos para uso deportivo y familiar. Añadió que la operación de la marca en el país está respaldada por un equipo de 68 colaboradores directos, como parte de su apuesta por continuar creciendo en el mercado hondureño.



Oportunidades conjuntas

El convenio firmado entre Optimus Card, UTH y Totto se consolida como una plataforma de beneficios integrados que combina educación, comercio y desarrollo profesional.