Importar granos no es solución contra la inseguridad alimentaria en Honduras, dice experto

Tegucigalpa

Importar maíz, fríjoles y arroz, productos básicos de la dieta hondureña, no garantiza la alimentación e incluso agrava la inseguridad alimentaria de Honduras, donde al menos 1,7 millones de personas se encuentran en esa condición, a juicio del antropólogo e investigador independiente Mario Ardón. Ardón, quien ha trabajado con grupos campesinos e indígenas y realizado estudios relacionados con la actividad agrícola, reclamó en una entrevista con EFE apoyo para estas poblaciones y una política agraria de largo aliento, de 10 a 30 años, que aproveche los microclimas y las laderas para autoabastecer al país y fortalecer el comercio local. "La inseguridad alimentaria se prolonga y se asegura en esos esfuerzos desesperados, a veces, de los gobiernos, de querer importar alimentos, granos básicos. Esta no es la mejor salida, eso más bien contribuye a ser más profundo el agujero de la inseguridad alimentaria", dijo Ardón a EFE en Tegucigalpa. El Gobierno hondureño anunció hace dos semanas que importaría frijoles de Brasil, Nicaragua y Paraguay para garantizar que no haya desabastecimiento de ese grano básico en la dieta de los hondureños. Sobre las importaciones de granos básicos, Ardón dijo que "es la peor amenaza para los productores locales y el peor incentivo para invertir los esfuerzos de sus reducidos recursos en producir para el mercado" nacional.

"Una estupidez" amenazar a los productores

Agregó que Honduras tiene entre 20 y 50 microclimas que hacen posible producir casi de todo en laderas, pero eso no se aprovecha. "El 84 % del territorio nacional es de laderas, que han estado siendo manejadas históricamente por nuestros campesinos e indígenas, produciendo alimento de alta calidad biológica, con los recursos y la sabiduría que ya tienen", subrayó. "Tenemos tanta riqueza en entornos productivos a diferentes escalas, que sería una estupidez estar amenazando a nuestros productores con importar masivamente productos de la canasta básica, de alimentos de primera necesidad", sostuvo el antropólogo, que ha sido miembro del Programa de Intercambio y Diálogo en Agricultura Sostenible y del Grupo de Asesores en Agricultura Sostenible, ambas vinculadas a la Organización Pan para el Mundo, de Alemania. EFE conoció ejemplos de cultivos en laderas a pocos kilómetros de Tegucigalpa, donde los campesinos le sacan el mejor provecho a la tierra.

"No hay una política agrícola"