Ángel Munguía, estudiante hondureño, gana medalla de bronce en olimpiada internacional de Química

Cortés, Honduras.

El estudiante hondureño Ángel Daniel Munguía Andino conquistó la medalla de bronce en Química durante su primera participación en una de las competencias científicas juveniles más exigentes del mundo, marcando un hecho histórico para el país.

Ángel Daniel, estudiante del Instituto Tecnológico Taular, integró la primera delegación hondureña que participó en la Olimpiada Internacional de Química Mendeleev 2026, un certamen académico de alto nivel que reúne a algunos de los mejores estudiantes de química del mundo.

La obtención de la medalla representa un logro sin precedentes para Honduras, ya que el joven consiguió subir al podio en su debut internacional frente a competidores provenientes de decenas de países.