Ángel Munguía, estudiante hondureño, gana medalla de bronce en olimpiada internacional de Química

El estudiante hondureño Ángel Daniel Munguía Andino conquistó la medalla de bronce en Química durante su primera participación en una de las competencias científicas juveniles más exigentes del mundo, marcando un hecho histórico para el país.
Ángel Daniel, estudiante del Instituto Tecnológico Taular, integró la primera delegación hondureña que participó en la Olimpiada Internacional de Química Mendeleev 2026, un certamen académico de alto nivel que reúne a algunos de los mejores estudiantes de química del mundo.
La obtención de la medalla representa un logro sin precedentes para Honduras, ya que el joven consiguió subir al podio en su debut internacional frente a competidores provenientes de decenas de países.
Durante la competencia, los participantes enfrentaron exigentes pruebas teóricas y prácticas con contenidos que, de acuerdo con docentes y especialistas, en muchos casos superan los conocimientos impartidos en la educación secundaria e incluso abarcan áreas avanzadas de formación universitaria.
La delegación hondureña estuvo integrada también por Diana María Fuentes Villeda, de Ocotepeque; Kristell Daniela Gómez Escobar, también de Francisco Morazán; y Mónica Cecilia Brizuela Zavala, de Cortés, quienes fueron seleccionados por su sobresaliente desempeño académico y viajaron desde el Aeropuerto Internacional de Palmerola para representar al país.
Los cuatro estudiantes participaron acompañados por docentes que les brindaron apoyo durante cada una de las etapas del certamen, luego de más de seis meses de preparación para afrontar el desafío internacional.
La participación de los tres jóvenes también será reconocida como un momento histórico, al convertirse en la primera representación hondureña en una competencia internacional de este nivel, demostrando el crecimiento del talento científico nacional.
El desempeño de Ángel Daniel Munguía Andino, coronado con una medalla de bronce, reflejó el potencial de la juventud y dejó en alto el nombre de Honduras en el ámbito científico internacional.