Manuel "Flaco" Ibáñez es hospitalizado de emergencia

México.

El actor Manuel "Flaco" Ibáñez, fue hospitalizado para someterse a una cirugía después de realizarse unos estudios en los que le detectaron un problema de salud. El protagonista de la serie "Vecinos" explicó qué fue lo que le pasó y cómo se encuentra actualmente.

"Fue un descubrimiento; me fui a hacer un estudio del colon Me acaban de operar de un aneurisma, por el cigarro", contó.

"El Flaco" Ibáñez de 79 años de edad contó que su recuperación va de maravilla, aunque permaneció unos días en observación en un hospital. El actor dijo que no le gusta estar hospitalizado ya que no puede descansar.