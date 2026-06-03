Subastan el icónico guante de Michael Jackson

Un guante forrado con joyas de Swarovski que Michael Jackson portó en un ensayo para su concierto del 14 de julio de 1988 en el Estadio de Wembley en Londres fue subastado este miércoles en París por 113.737 euros, (unos 131,979 dólares aproximadamente) informó la casa Aguttes.
Se trata del objeto más caro vendido en la subasta de la cuarentena de emblemáticos objetos del cantante estadounidense (1958-2009), procedentes de coleccionistas particulares, que se subastaron hoy.
"En un ensayo, Michael Jackson lanzó el guante a un costado del escenario y un guarda lo recuperó. Al acabar le dijo que se lo quedara porque ya estaba muy desgastado (...) dio muchos objetos tanto a familiares como a empleados", explicó a EFE el responsable del departamento de la casa, Arthur Perault.
Otros dos guantes del mismo tipo, empleados para sus actuaciones de 1999 en Seúl (Corea del Sur) y Múnich (Alemania) se vendieron por 36.648 euros y 32.857 euros, respectivamente.
Más allá de los guantes, las prendas mejor recibidas en la puja fueron sus sombreros. El más caro, un ejemplar del ‘Bad World Tour’ (1987-1989) bordado con su nombre y firmado por el artista, alcanzó los 20.220 euros.
@latinanoticias En Francia, se subastarán diferentes objetos de colección de Michael Jackson, incluido el famosos guante de diamantes, el 3 de junio en la casa de subastas Aguttes cerca a París. Fans del 'Rey del Pop' asistieron antes para ver los aproximadamente 40 artículos de la colección, cuyo valor estaría alrededor de un millón de euros. Además del icónico guante, también están los mocasines negros que Jackson usó durante el 'Victory Tour' de 1984. #LatinaNoticias #Perú #NoticiasPerú ♬ Billie Jean - Michael Jackson
Sin embargo, la chaqueta de lentejuelas negras conocida como ‘PROTO2’ que Michael Jackson vistió en 1987, durante su etapa de colaboración con Pepsi ‘Bad’, no llegó al precio mínimo de la puja, establecido en 100.000 euros, y por eso no se vendió.
Esta subasta tuvo lugar un mes y medio más tarde del estreno del biopic de Michael Jackson (‘Michael’), una de las películas más taquilleras de este 2026 y firmada por Antoine Fuqua.
@milenio 👑🎤 Alrededor de 50 objetos personales de Michael Jackson serán subastados el próximo 3 de junio cerca de París, en uno de los eventos más importantes dedicados al artista en Europa. Entre las piezas destacan guantes usados en el Bad Tour, un sombrero y chaqueta del Victory Tour, además de artículos icónicos como un guante con cristales Swarovski utilizado en “Billie Jean”. La colección también incluye vestuarios, autógrafos y dibujos del cantante. Los objetos, reunidos por décadas por el coleccionista Richard Fossaas, serán exhibidos previamente en la casa de subastas Aguttes. El interés por Jackson ha resurgido con el próximo estreno de la película “Michael”. #Mileniolnforma #MILENIONoticias #MichaelJackson #ReydelPop ♬ POLITICA - Burce Producer
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