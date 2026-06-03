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Penélope Cruz dará voz a un personaje olvidado en "Toy Story 5"

Previamente, se había anunciado la participación de Bad Bunny y Bizzarap para dar vida a diferentes personajes

  • Actualizado: 03 de junio de 2026 a las 16:01 -
  • Agencia EFE
Penélope Cruz dará voz a un personaje olvidado en Toy Story 5

Penélope Cruz en una fotografía de archivo.

 EFE/ Chema Moya
Madrid, España

La actriz española Penélope Cruz se une al reparto de voces de la película 'Toy Story 5', junto a los cantantes Bad Bunny y Bizarrap, para dar vida a un nuevo personaje -un juguete olvidado por la tecnología- en la versión en español para España y Latinomérica.

Disney y Pixar informaron del cameo de Penélope Cruz, que pondrá voz a un nuevo personaje, Flamenco, que forma parte de la comunidad de juguetes olvidados que viven en una casita abandonada del jardín. El puertorriqueño Bad Bunny pondrá voz a Pizza con Gafas de Sol y el argentino Bizarrap a Gnomo de Jardín, recuerda el comunicado.

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"Hola, soy Penélope Cruz, y en 'Toy Story 5' soy la voz del Flamenco, un pobre juguete del que se olvidan con la llegada de la tecnología. He disfrutado muchísimo grabándolo y espero que vosotros también cuando la veáis", afirma la actriz española, ganadora de un Óscar y destacada figura de la industria cinematográfica, en el vídeo promocional de su participación en el filme.

La película se estrenará en cines el 17 de junio, dirigida por el ganador de dos premios Óscar Andrew Stanton ('Finding Nemo' y 'Finding Dory') y codirigida por Kenna Harris ('Ciao Alberto'), según el comunicado de la compañía de entretenimiento, que recuerda que esta nueva entrega de Toy Story cuenta, de nuevo, con banda sonora de Randy Newman, también ganador de un Óscar.

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Los protagonistas de la saga, Buzz Lightyear, Woody, Jessie y el resto de la pandilla, se enfrentan a un nuevo reto cuando conocen a 'Lilypad', una tableta electrónica con forma de rana que amenaza con eclipsar a los juguetes tradicionales y captar toda la atención de Bonnie, actual propietaria de este singular grupo de muñecos.

'Toy Story' se estrenó en 1995, convirtiéndose en el primer largometraje de animación realizado completamente en ordenador. La segunda entrega llegó en 1999, 'Toy Story 3' en 2010 y 'Toy Story 4' en 2019. Estas dos últimas recaudaron más de mil millones de dólares en todo el mundo.

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Agencia EFE
Agencia EFE
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