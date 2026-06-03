Shakira sobre las pruebas de la vida: "Life is a bitch"

La cantante colombiana Shakira volvió a sincerarse sobre la angustia que experimentó tras la supuesta aventura de su ex Gerard Piqué a finales de 2021.
"Siempre pensé que era más frágil o más débil de lo que la vida demostró que era", dijo el artista a People en una entrevista publicada este miércoles.
El fin de la relación de 11 años de Shakira en 2022 inspiró el tema “Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53” un año después.
La canción, que detalla la supuesta infidelidad del futbolista retirado, se convirtió en el primer éxito Top 10 del ganador del Grammy en la lista Billboard Hot 100 en más de una década.
“Fue pura catarsis. Realmente necesitaba escribir sobre lo que estaba pasando y no tener ninguna censura”, reflexionó Shakira.
La cantante de “Hips Don’t Lie” dijo que "escribir canciones es “como ir a un psiquiatra, sólo que más barato”.
Shakira, que comparte a sus hijos, Milan, de 13 años, y Sasha, de 11, con Piqué, recordó haberse apoyado en amigos y familiares después de la supuesta indiscreción.
“La vida es una puta, pero vale la pena vivirla porque los amigos están ahí para ayudarte”, dijo sobre pasar por un desamor.
Shakira agregó que hay que tener gratitud por las lecciones de la vida.
“Incluso para las personas que te dejan cicatrices”, afirmó, “porque simplemente nos hacen mejores”.
Luego de separarse del deportista, la madre de dos hijos siguió adelante por sus hijos.
“Cuando tu mundo colapsa, tienes que levantarte y pagar las cuentas y aún así preparar el desayuno y llevar a tus hijos a la escuela. La vida debe continuar”, explicó Shakira a People, y agregó que “la maternidad te hace fuerte”.
“En el momento en que me convertí en madre, vi la vida desde una perspectiva diferente, y mis hijos no sólo son lo mejor que me ha pasado, sino que he aprendido mucho de ellos todos los días”.
A pesar de haber estado vinculada anteriormente con el jugador de los Miami Heat Jimmy Butler y el piloto de Fórmula 1 Lewis Hamilton, Shakira está feliz con los dos chicos actuales que tiene en su vida.
“Solo estoy pensando en criar a mis hijos. No veo eso por ahora", admitió Shakira sobre una futura relación. "Tal vez cuando sean mayores".
Desde entonces, la madre y los pequeños se mudaron de España a Miami.
Nace un amor
La estrella colombiana conoció al futbolista en el set de su video musical de “Waka Waka (This Time for Africa)”, que fue la canción oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2010.
En 2022, Shakira y Piqué anunciaron al mundo su separación.
"Lamentamos confirmar que nos estamos separando", dijo la pareja en un comunicado emitido por el representante de la estrella del pop en ese momento. “Por el bienestar de nuestros niños, que son nuestra máxima prioridad, les pedimos que respeten nuestra privacidad. Gracias por su comprensión”.
Meses después, Shakira reveló lo difícil que fue la ruptura.
“Es difícil hablar de eso, especialmente porque todavía estoy pasando por eso, porque estoy en el ojo público y porque nuestra separación no es como una separación normal”, le dijo a Elle en septiembre de 2022.
En 2023, surgieron informes de que la cantante de “Whenever, Wherever” estaba “devastada” al descubrir que su marido supuestamente le había sido infiel con su ahora novia Clara Chia Martí.
En ese momento, surgieron rumores de que Shakira supuestamente descubrió que su ex la estaba engañando cuando se dio cuenta de que su mermelada favorita estaba desapareciendo de su refrigerador.
Sin embargo, desde entonces ha desacreditado ese rumor.