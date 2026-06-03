Shakira sobre las pruebas de la vida: "Life is a bitch"

Estados Unidos.

La cantante colombiana Shakira volvió a sincerarse sobre la angustia que experimentó tras la supuesta aventura de su ex Gerard Piqué a finales de 2021.

"Siempre pensé que era más frágil o más débil de lo que la vida demostró que era", dijo el artista a People en una entrevista publicada este miércoles.

El fin de la relación de 11 años de Shakira en 2022 inspiró el tema “Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53” un año después.

La canción, que detalla la supuesta infidelidad del futbolista retirado, se convirtió en el primer éxito Top 10 del ganador del Grammy en la lista Billboard Hot 100 en más de una década.

“Fue pura catarsis. Realmente necesitaba escribir sobre lo que estaba pasando y no tener ninguna censura”, reflexionó Shakira.

La cantante de “Hips Don’t Lie” dijo que "escribir canciones es “como ir a un psiquiatra, sólo que más barato”.

Shakira, que comparte a sus hijos, Milan, de 13 años, y Sasha, de 11, con Piqué, recordó haberse apoyado en amigos y familiares después de la supuesta indiscreción.

“La vida es una puta, pero vale la pena vivirla porque los amigos están ahí para ayudarte”, dijo sobre pasar por un desamor.