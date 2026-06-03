“Bad Bunny no va a cambiar el mundo, pero lo está uniendo”, afirman académicas

La dimensión social, política y musical de Bad Bunny no comenzó con Debí tirar más fotos (2025), sino que se ha desarrollado a lo largo de su trayectoria, según explican dos profesoras estadounidenses de origen puertorriqueño en un libro dedicado al artista.

“Bad Bunny no va a cambiar el mundo, pero lo está uniendo con estos temas”, afirmaron a EFE Vanessa Díaz, profesora asociada de Estudios Chicanos y Latinos en la Universidad Loyola Marymount, y Petra R. Rivera-Rideau, profesora asociada de Estudios Americanos en Wellesley College.

Sin ocultar las contradicciones del fenómeno que representa el cantante, el libro P FKN R. Bad Bunny y la música como acto de resistencia analiza el significado de su éxito y su capacidad de influencia cultural.

Ambas autoras, que previamente han investigado la incidencia de la comunidad latina en la cultura y la música, comenzaron a observar en 2018 el creciente interés por Bad Bunny entre sus estudiantes. En 2022 plantearon por primera vez la posibilidad de escribir juntas sobre el artista.

Pocas semanas después de concluir el manuscrito, se publicó por sorpresa Debí tirar más fotos (2025), el más reciente álbum del cantante y, según las autoras, el primer disco en español en obtener el Grammy al Álbum del Año.

“Fue muy natural incorporarlo porque, aunque la suya es una carrera aún breve, siempre ha estado muy enfocada en las mismas cosas, en hablar de lo que pasa en Puerto Rico. Así que ese disco fue para nosotras algo así como: ‘Ay, sí, todo lo que decimos fue correcto, solo que él lo está enseñando de otra manera’”, señalaron.