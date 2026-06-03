Clint Eastwood se habría retirado del cine, según declaraciones de su hijo

Cuando se estrenó Juror No. 2 (El jurado n.º 2) en 2024, muchos la consideraron el cierre de una etapa para el tipo de películas que Clint Eastwood realizó a lo largo de su extensa carrera. Ahora, esa producción podría convertirse en su último trabajo como director. En una entrevista publicada en noviembre de 2025 por el medio francés France Info, Kyle Eastwood , hijo del cineasta, afirmó que su padre se había retirado de la industria cinematográfica. "Guardo muchos buenos recuerdos de haber trabajado con él. Ahora está jubilado, tiene 95 años. Pero tuve la gran suerte de poder trabajar con él en varias películas", comentó Kyle Eastwood. “Fue una experiencia fantástica para mí”. La declaración se viralizó este martes en Norteamérica y América Latina, generando numerosas reacciones, especialmente de incredulidad, debido a que el reconocido actor y director aún no ha emitido un comunicado oficial sobre su retiro. Pese a ello, medios como ABC News han dado por hecho su retiro.

Cry Macho: su última película como protagonista

Eastwood cumplió 96 años el 31 de mayo de 2026. A lo largo de su carrera ha dirigido 40 largometrajes, entre ellos Sin perdón y Million Dollar Baby, ambas ganadoras del Óscar a Mejor Película y que también le otorgaron el premio a Mejor Director . En 2025 circuló una entrevista que Eastwood calificó como “falsa”, en la que supuestamente afirmaba que aún no había terminado de dirigir. Aunque han surgido rumores sobre la posible preproducción de una última película, hasta el momento no existe información confirmada al respecto. Su última aparición como protagonista en la gran pantalla fue en Cry Macho (2021), cinta que también dirigió. Actualmente, una colección con 20 de sus películas se encuentra disponible en plataformas de venta en línea.

Una prolífica y exitosa carrera