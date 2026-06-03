Clint Eastwood se habría retirado del cine, según declaraciones de su hijo

Cuando se estrenó Juror No. 2 (El jurado n.º 2) en 2024, muchos la consideraron el cierre de una etapa para el tipo de películas que Clint Eastwood realizó a lo largo de su extensa carrera. Ahora, esa producción podría convertirse en su último trabajo como director.
En una entrevista publicada en noviembre de 2025 por el medio francés France Info, Kyle Eastwood , hijo del cineasta, afirmó que su padre se había retirado de la industria cinematográfica.
"Guardo muchos buenos recuerdos de haber trabajado con él. Ahora está jubilado, tiene 95 años. Pero tuve la gran suerte de poder trabajar con él en varias películas", comentó Kyle Eastwood. “Fue una experiencia fantástica para mí”.
La declaración se viralizó este martes en Norteamérica y América Latina, generando numerosas reacciones, especialmente de incredulidad, debido a que el reconocido actor y director aún no ha emitido un comunicado oficial sobre su retiro. Pese a ello, medios como ABC News han dado por hecho su retiro.
Cry Macho: su última película como protagonista
Eastwood cumplió 96 años el 31 de mayo de 2026. A lo largo de su carrera ha dirigido 40 largometrajes, entre ellos Sin perdón y Million Dollar Baby, ambas ganadoras del Óscar a Mejor Película y que también le otorgaron el premio a Mejor Director .
En 2025 circuló una entrevista que Eastwood calificó como “falsa”, en la que supuestamente afirmaba que aún no había terminado de dirigir. Aunque han surgido rumores sobre la posible preproducción de una última película, hasta el momento no existe información confirmada al respecto.
Su última aparición como protagonista en la gran pantalla fue en Cry Macho (2021), cinta que también dirigió. Actualmente, una colección con 20 de sus películas se encuentra disponible en plataformas de venta en línea.
Una prolífica y exitosa carrera
Clint Eastwood comenzó su carrera cinematográfica a mediados de la década de 1950 y alcanzó notoriedad internacional en los años 60 gracias a la llamada “Trilogía del dólar”, dirigida por Sergio Leone: Por un puñado de dólares (1964), La muerte tenía un precio (1965) y El bueno, el malo y el feo (1966).
Durante una trayectoria que abarca siete décadas, protagonizó títulos emblemáticos como Harry el Sucio (1971), Magnum Force (1973), El ejecutor (1976), Impacto súbito (1983) y La piscina de los muertos (1988), interpretando en todas ellas al inspector Harry Callahan.
Entre sus actuaciones más grabadas también destacan The Beguiled, Thunderbolt and Lightfoot, Escape from Alcatraz, Pale Rider, Unforgiven, Million Dollar Baby y Gran Torino.
Su carrera como director comenzó en 1971 con Play Misty for Me. Posteriormente dirigió producciones como Bird, The Rookie, Unforgiven, The Bridges of Madison County, Midnight in the Garden of Good and Evil, Mystic River, Million Dollar Baby, Flags of Our Fathers, Letters from Iwo Jima, Invictus, American Sniper, Sully y Richard Jewell.
Su extensa filmografía, con más de 70 créditos como actor y 40 largometrajes dirigidos, le ha valido cuatro premios Óscar, cuatro Globos de Oro y dos premios del Sindicato de Directores de Estados Unidos. También recibió reconocimientos honoríficos como el César honorífico (1998), el León de Oro honorífico (2000) y la Palma de Oro honorífica (2008).
Además, Eastwood se dirigió a cinco intérpretes que posteriormente obtuvieron el Óscar por sus actuaciones: Gene Hackman (Sin perdón), Sean Penn y Tim Robbins (Mystic River), así como Hilary Swank y Morgan Freeman (Million Dollar Baby).