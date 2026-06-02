"COCO” pone a Raffy como único artista hondureño en los charts de Spotify y YouTube

El cantante hondureño Raffy continúa ganando espacio en la industria musical gracias al buen recibimiento de su más reciente sencillo, “COCO”, que en menos de dos semanas desde su lanzamiento ya registra importantes resultados en las principales plataformas digitales.
La canción se ha ubicado en la cuarta posición del Top 50 Honduras de Spotify, consolidándose entre los temas más escuchados del país. Asimismo, el videoclip oficial figura en el puesto 38 de los videos musicales más populares de YouTube Honduras y ocupa la posición 83 en el ranking semanal de la plataforma.
Desde su estreno, “COCO” ha superado las 200 mil reproducciones, una cifra que evidencia la rápida aceptación del público y el alcance que ha logrado la producción en el entorno digital. El tema también ha generado interacción en redes sociales, donde usuarios han compartido contenido relacionado con la canción, contribuyendo a su difusión de manera orgánica.
El desempeño del sencillo representa un nuevo paso en la carrera del artista, quien ha venido fortaleciendo su presencia dentro de la escena musical nacional.
Mientras continúa acumulando reproducciones y escalando posiciones en los rankings, “COCO” se perfila como uno de los lanzamientos hondureños con mayor impacto en las últimas semanas, reafirmando el crecimiento de Raffy dentro del panorama musical.