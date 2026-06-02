"COCO” pone a Raffy como único artista hondureño en los charts de Spotify y YouTube

San Pedro Sula.

El cantante hondureño Raffy continúa ganando espacio en la industria musical gracias al buen recibimiento de su más reciente sencillo, “COCO”, que en menos de dos semanas desde su lanzamiento ya registra importantes resultados en las principales plataformas digitales.

La canción se ha ubicado en la cuarta posición del Top 50 Honduras de Spotify, consolidándose entre los temas más escuchados del país. Asimismo, el videoclip oficial figura en el puesto 38 de los videos musicales más populares de YouTube Honduras y ocupa la posición 83 en el ranking semanal de la plataforma.