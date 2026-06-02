Travis Scott ofrece un show de 20 minutos y enfurece a sus fans

Turquía.

El rapero estadounidense Travis Scott enfureció a sus fans en Estambul tras una actuación que apenas duró 20 minutos, con el público abucheando cuando abandonó el escenario a primera hora del lunes, según videos publicados en redes sociales.

En su primera gira por Turquía, la estrella del hip-hop de 35 años debutó en Estambul el domingo por la noche y tenía previsto celebrar otro evento el lunes en la ciudad turística occidental de Esmirna.

El evento de Estambul se anunciaba como "una actuación que va más allá de un concierto clásico", con un público limitado a solo 2 mil 500 fanáticos, según uno de los sitios web que vendían entradas a partir de los 330 dólares.

La publicidad prometía un "DJ set & mic" de 90 minutos del rapero nacido en Houston a partir de las 11:00 de la noche, entre actuaciones de artistas menos conocidos.

Pero los fans afirmaron que Scott llegó 90 minutos tarde para marcharse después de una breve aparición de 20 minutos, a pesar de ser el artista principal de cartel.

"Evento vergonzoso. Dijeron que empezaría a las 23:00 horas, pero llegó a las 00:35. Esperamos de pie durante horas, cantó una canción y se fue... Malgastamos nuestro dinero", escribió una fan llamada Ala Artan en Instagram.