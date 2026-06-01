Jay Wheeler presenta con orgullo su nuevo álbum 'La Voz Favorita'

Oficialmente, Jay Wheeler está viviendo una de sus etapas profesionales más importantes. El artista ha vuelto, y no de cualquier manera. Lanza su nuevo álbum La Voz Favorita, y lo hace desde un lugar especialmente íntimo.

"Este álbum es sumamente especial para mí porque, aunque siempre me he llamado La Voz Favorita, nunca había creado un proyecto en torno a ese nombre", declara Wheeler. Añade: "Quería que mis fanáticos se sintieran orgullosos dándoles las canciones románticas que tanto les gustan, pero también experimentando con nuevos sonidos.

Este álbum tiene de todo un poco, y para mí, eso es lo que lo hace ser La Voz Favorita. Cada vez que lo escucho, me recuerda a cuando empecé a usar ese nombre, se convirtió en parte de mi identidad y de cómo me conoce el público. Solo espero que todos lo disfruten, eso es lo que más me importa".

Con este nuevo trabajo, Wheeler refuerza el lugar que ha construido dentro de la música latina: el de una voz relacionada con el romanticismo, la emoción y las historias de amor.

A lo largo de sus 24 canciones, el artista explora distintos sonidos y estados emocionales, regresando a sus raíces en el trap y combinándolas con R&B, reggaeton y ese tono sentimental que conectó con sus seguidores desde sus primeros pasos.

El álbum arranca con un bonito gesto de agradecimiento dedicado a su mujer, su familia, su equipo de trabajo, sus productores y sus representantes, reconociendo el papel que han tenido en su desarrollo personal y artístico. Es una introducción emotiva que nos ayuda a entender el espíritu del disco.

Las tres primeras canciones del álbum están conectadas de forma intencionada y sirven para presentar esa evolución. Desde ahí, La Voz Favorita se abre como un viaje amplio en el que conviven nostalgia, romance y homenajes personales. Wheeler se muestra vulnerable, y eso es algo que ha marcado buena parte de su carrera.

Además de De Lejitos, que ha sido un éxito en plataformas digitales, uno de los temas centrales del proyecto es Rubio, una canción con una carga emocional muy especial.

El tema funciona como homenaje a su abuelo, una figura clave en su vínculo con la música, ya que fue quien lo acercó a la salsa. En un disco tan personal, esta canción ocupa un lugar importante.

Entre las colaboraciones destaca Tiffany, junto a Mora, una unión que vuelve a demostrar la química entre ambos artistas. También aparece SLTF, una canción nacida de manera natural en el estudio y que refleja esa energía colaborativa que atraviesa el álbum.