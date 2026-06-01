HBO confirma el final de Euphoria tras tres temporadas

HBO ha confirmado que la serie Euphoria, que emitió el domingo el último capítulo de su tercera temporada, concluirá definitivamente con esta entrega, poniendo fin a una producción que, desde su estreno en 2019, se ha convertido en uno de los mayores éxitos de la cadena.
El creador de la ficción, Sam Levinson, anunció la decisión en una entrevista en un pódcast del The New York Times, información que posteriormente fue ratificada por HBO, según ha señalado Variety.
La producción, protagonizada por Zendaya, se despide tras siete años de trayectoria, tres temporadas y 26 episodios. El final llega después de varios retrasos en la producción de la última entrega.
La mayor parte del elenco, especialmente Zendaya, Sydney Sweeney, Hunter Schafer y Jacob Elordi, han visto cómo sus carreras se impulsaban hacia el estrellato gracias, en parte, al éxito de la serie.
Antes de esta confirmación oficial, Zendaya ya había señalado en entrevistas recientes que esperaba que la tercera temporada fuera la última, lo que alimentó las especulaciones sobre el desenlace de la ficción.
Euphoria, basada en la experiencia de su creador, Sam Levinson, sigue a un grupo de estudiantes de secundaria mientras lidian con las drogas, el sexo, la identidad, el trauma, las redes sociales, el amor y la amistad.
La producción de la tercera temporada de Euphoria sufrió una pausa de más de cuatro años por múltiples factores: las huelgas de Hollywood en 2023, las agendas ocupadas del elenco, la muerte del actor Angus Cloud y la necesidad de reescribir los guiones para rendirle homenaje, además del tiempo dedicado a desarrollar nuevos arcos argumentales.
El éxito de la serie catapultó las carreras de sus protagonistas. Coordinar las apretadas agendas de estrellas tan solicitadas como Zendaya, Jacob Elordi y Sydney Sweeney se convirtió en un gran desafío logístico.
Sam Levinson pasó tiempo rediseñando el enfoque de la serie, pasando de un entorno escolar a tramas que involucran un salto temporal y nuevos rumbos para los personajes.
En medio de las pausas previas, Levinson estuvo involucrado en la creación de la serie The Idol, lo que desplazó la atención de Euphoria por un periodo.
La espera fue tan extensa que incluso se autorizó al elenco a buscar y aceptar otros proyectos laborales mientras el guion tomaba forma. Para conocer los detalles de cómo los productores manejaron esta pausa, puedes leer más en este artículo de Vanity Fair.