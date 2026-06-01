HBO confirma el final de Euphoria tras tres temporadas

HBO ha confirmado que la serie Euphoria, que emitió el domingo el último capítulo de su tercera temporada, concluirá definitivamente con esta entrega, poniendo fin a una producción que, desde su estreno en 2019, se ha convertido en uno de los mayores éxitos de la cadena.

El creador de la ficción, Sam Levinson, anunció la decisión en una entrevista en un pódcast del The New York Times, información que posteriormente fue ratificada por HBO, según ha señalado Variety.

La producción, protagonizada por Zendaya, se despide tras siete años de trayectoria, tres temporadas y 26 episodios. El final llega después de varios retrasos en la producción de la última entrega.

La mayor parte del elenco, especialmente Zendaya, Sydney Sweeney, Hunter Schafer y Jacob Elordi, han visto cómo sus carreras se impulsaban hacia el estrellato gracias, en parte, al éxito de la serie.

Antes de esta confirmación oficial, Zendaya ya había señalado en entrevistas recientes que esperaba que la tercera temporada fuera la última, lo que alimentó las especulaciones sobre el desenlace de la ficción.

Euphoria, basada en la experiencia de su creador, Sam Levinson, sigue a un grupo de estudiantes de secundaria mientras lidian con las drogas, el sexo, la identidad, el trauma, las redes sociales, el amor y la amistad.