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Zendaya se despide de su personaje de Rue en "Euphoria"

El final de la tercera temporada de "Euphoria" ha causado conmoción entre sus seguidores.

  • Actualizado: 01 de junio de 2026 a las 08:15 -
  • Redacción web
Zendaya se despide de su personaje de Rue en Euphoria

Zendaya en una escena de la tercera temporada de "Euphoria".
Estados Unidos.

Zendaya, la estrella original de ‘Euphoria’ reaccionó a la trágica muerte de su personaje tras el final de la tercera temporada.

La actriz estadounidense se despidió de su querido personaje de “Euphoria”, Rue Bennett.

“Solo quiero darles las gracias”, dijo la actriz de “Dune” en un video tras bambalinas el domingo.

“Estoy increíblemente agradecida con cada uno de ustedes; muchos han estado aquí desde el principio y me han visto crecer”, añadió.

“Ha sido un placer y un honor. Muchísimas gracias”.

Rue, quien luchó contra la adicción a las drogas a lo largo de la serie de HBO Max, murió en el final de temporada del domingo por una sobredosis accidental tras tomar analgésicos adulterados intencionalmente con fentanilo por el narcotraficante Alamo Brown (interpretado por Adewale Akinnuoye-Agbaje).

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El cuerpo sin vida de Rue fue encontrado por su mentor, Ali Muhammed, interpretado por Colman Domingo.

Meses después, Ali buscó venganza por Rue y viajó al club de striptease de Alamo, donde disparó mortalmente al narcotraficante tras un enfrentamiento.

Sin embargo, Rue no fue el único personaje principal que murió en la tercera y última temporada.

En el episodio de la semana pasada, Nate Jacobs (interpretado por Jacob Elordi) también encontró su destino tras ser enterrado vivo en un ataúd con un tubo que lo conectaba con la superficie para que pudiera respirar.

No obstante, una serpiente de cascabel se deslizó por el tubo y lo mordió.

¿Rue muere en "Euphoria"? El final de la temporada deja a los fans en shock
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En un segmento posterior al episodio de HBO, el actor de "Frankenstein", de 28 años, comentó que fue "genial ver cómo todo llegó a este punto".

Elordi señaló que su personaje "había cometido muchos errores y tomado decisiones muy oscuras".

La tercera temporada de "Euphoria" está disponible en HBO Max.

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Redacción web
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Artículo elaborado por el equipo periodístico de Diario LA PRENSA.

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