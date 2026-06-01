Zendaya se despide de su personaje de Rue en "Euphoria"

Estados Unidos.

Zendaya, la estrella original de ‘Euphoria’ reaccionó a la trágica muerte de su personaje tras el final de la tercera temporada.

La actriz estadounidense se despidió de su querido personaje de “Euphoria”, Rue Bennett.

“Solo quiero darles las gracias”, dijo la actriz de “Dune” en un video tras bambalinas el domingo.

“Estoy increíblemente agradecida con cada uno de ustedes; muchos han estado aquí desde el principio y me han visto crecer”, añadió.

“Ha sido un placer y un honor. Muchísimas gracias”.

Rue, quien luchó contra la adicción a las drogas a lo largo de la serie de HBO Max, murió en el final de temporada del domingo por una sobredosis accidental tras tomar analgésicos adulterados intencionalmente con fentanilo por el narcotraficante Alamo Brown (interpretado por Adewale Akinnuoye-Agbaje).