Justin Bieber hizo de cupido para Kendall Jenner y Jacob Elordi

Estados Unidos.

El incipiente romance entre Kendall Jenner y Jacob Elordi podría ser el secreto peor guardado de Hollywood, pero están haciendo todo lo posible por mantenerlo en secreto para que la chispa siga viva, según fuentes de Page Six. Mientras tanto, Justin y Hailey Bieber hicieron de celestinos al unirlos, añaden fuentes cercanas. La supermodelo de 30 años y la estrella de "Euphoria", de 28, fueron vistos besándose por primera vez en la fiesta posterior a Coachella de Justin en abril, un encuentro propiciado por los Bieber y sus amigos. Se filtró un video de ellos besándose a la cuenta de Instagram chismes DeuxMoi, pero desde entonces han hecho todo lo posible por mantenerse alejados de los paparazzi.

Sin embargo, ahora que el secreto ha salido a la luz, nunca es fácil escapar de la mirada indiscreta de los paparazzi, como quedó demostrado cuando Jenner y Elordi intentaron, desastrosamente, ocultar sus rostros (¡mientras él conducía!) en una camioneta el 16 de mayo en Los Ángeles. En la parte trasera del vehículo, repleto de celebridades, se encontraban la hermana de Kendall, Kylie Jenner, de 28 años, y su novio, Timothée Chalamet, de 30, con quien habían tenido una cita doble. Según fuentes, tras el fracaso de sus anteriores relaciones con Bad Bunny y Devin Booker, Jenner quería cultivar su relación con Elordi el mayor tiempo posible, en lugar de un lanzamiento público abrupto. "Ella sabe que cuanto más pública sea la relación, más complicada se vuelve. Está intentando tener una relación real, no algo que sea un espectáculo público", declaró una fuente cercana a Jenner a Page Six. “Ella quiere que sea algo entre ella y su pareja primero, en lugar de entre ella, Jacob y el público.”