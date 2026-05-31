Maddox presenta solicitud para quitarse el apellido de su padre, Brad Pitt

Maddox Jolie Pitt, el hijo mayor de Brad Pitt y Angelina Jolie, presentó oficialmente una solicitud para retirar el apellido "Pitt" de su nombre legal, en medio del distanciamiento familiar que desde hace años rodea a la expareja de Hollywood.
De acuerdo con Daily Mail, el joven, de 24 años, pidió modificar su nombre a Maddox Chivan Jolie y señaló que la decisión responde a motivos "personales".
Aunque la solicitud fue presentada esta semana, Maddox ya había dejado de utilizar el apellido de su padre desde febrero, cuando apareció acreditado como Maddox Jolie en la película Couture, proyecto encabezado por su madre.
La decisión se suma a otros movimientos similares dentro de la familia, pues Shiloh retiró legalmente el apellido "Pitt" el año pasado, mientras Zahara y Vivienne han optado por dejar de utilizarlo públicamente en eventos y proyectos profesionales.
Zahara, por ejemplo, se presentó públicamente solo con el apellido Jolie durante su graduación universitaria, mientras que Vivienne apareció acreditada de la misma forma en el musical de Broadway The Outsiders.
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Violencia y problemas familiares
La relación entre Brad Pitt y sus hijos se ha mantenido bajo fuerte atención mediática desde la separación con Angelina Jolie en 2016, tras un incidente ocurrido en un vuelo privado que derivó en investigaciones del FBI y en una larga batalla legal por la custodia.
Jolie acusó entonces al actor de haber tenido comportamientos agresivos durante el vuelo, incluyendo un supuesto altercado con Maddox, quien tenía 15 años en ese momento. Pitt negó las acusaciones y posteriormente fue exonerado por las autoridades federales.
Fuentes cercanas a la familia aseguran que la comunicación entre Pitt y sus hijos mayores es prácticamente inexistente, aunque personas allegadas al actor sostienen que él continúa esperando reconstruir la relación en el futuro.
@guesswhoisaw
Vivienne and Knox Jolie-Pitt were seen stopping by a bookstore yesterday and Knox was seen sporting a fresh black eye. It was in the news recently that Maddox recently took the Pitt part of his last name legally off. I was wondering if the twins would be the next to do that after they turn 18. What do you think? Sound off in the comments♬ Wes Anderson-esque Cute Acoustic - Kenji Ueda
"Prácticamente no tiene contacto con los hijos adultos. Su interacción con los más pequeños se ha reducido en los últimos meses debido a su agenda de rodaje", dijo un testigo al medio internacional PEOPLE.
Angelina Jolie adoptó a Maddox en Camboya en 2002, antes de iniciar su relación con Brad Pitt, quien posteriormente también lo adoptó legalmente.
Con información de El Diario MX.