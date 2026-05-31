Maddox presenta solicitud para quitarse el apellido de su padre, Brad Pitt

Ciudad de México.

Maddox Jolie Pitt, el hijo mayor de Brad Pitt y Angelina Jolie, presentó oficialmente una solicitud para retirar el apellido "Pitt" de su nombre legal, en medio del distanciamiento familiar que desde hace años rodea a la expareja de Hollywood.

De acuerdo con Daily Mail, el joven, de 24 años, pidió modificar su nombre a Maddox Chivan Jolie y señaló que la decisión responde a motivos "personales".

Aunque la solicitud fue presentada esta semana, Maddox ya había dejado de utilizar el apellido de su padre desde febrero, cuando apareció acreditado como Maddox Jolie en la película Couture, proyecto encabezado por su madre.

La decisión se suma a otros movimientos similares dentro de la familia, pues Shiloh retiró legalmente el apellido "Pitt" el año pasado, mientras Zahara y Vivienne han optado por dejar de utilizarlo públicamente en eventos y proyectos profesionales.

Zahara, por ejemplo, se presentó públicamente solo con el apellido Jolie durante su graduación universitaria, mientras que Vivienne apareció acreditada de la misma forma en el musical de Broadway The Outsiders.