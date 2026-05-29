'Amores perros' llegará a la televisión como serie producida por Sofía Vergara

El reconocido guion de Amores perros, escrito por Guillermo Arriaga y llevado al cine por Alejandro González Iñárritu, será adaptado a una serie de televisión por las productoras AF Films y LatinWe, esta última vinculada a la actriz y empresaria Sofía Vergara.
De acuerdo con información publicada por la revista especializada Deadline, AF Films adquirió los derechos del guion original, por lo que el proyecto no consistirá en un remake de la película estrenada en el año 2000.
Arriaga participará en la producción como asesor creativo, acompañando el desarrollo de una adaptación que buscará expandir el universo narrativo de una de las obras más influyentes del cine latinoamericano contemporáneo.
Un clásico del cine mexicano
Protagonizada por Gael García Bernal, Emilio Echevarría y Goya Toledo, Amores perros fue presentada en 2000 en la Semana de la Crítica del Festival de Cannes, donde obtuvo el Gran Premio de esa sección paralela.
La cinta también recibió una nominación al Óscar y al Globo de Oro en la categoría de mejor película en lengua no inglesa, ganó el premio BAFTA a mejor película extranjera y se convirtió en la gran vencedora de los Premios Ariel de 2001, al obtener 12 galardones.
Considerada la ópera prima de González Iñárritu, la película entrelaza las historias de varios personajes cuyas vidas cambian tras un accidente automovilístico en Ciudad de México, explorando temas como la desigualdad social, la violencia, el amor y la búsqueda de oportunidades.
¿Cómo será la serie de Amores perros?
Según los productores, la adaptación televisiva retomará los elementos centrales de la historia original y los desarrollará en un formato de larga duración.
La nueva versión “revisitará y ampliará los fundamentos temáticos de la historia: vidas interconectadas, fractura moral y el crudo terreno emocional de la vida urbana, reimaginados a través de una lente contemporánea y una narrativa de larga duración”, señalaron los responsables del proyecto.
Por su parte, Rodrigo Ariza, fundador de AF Films, destacó la relevancia cultural de la obra.
“Esta es una de las piezas más importantes de propiedad intelectual cinematográfica que ha surgido de América Latina en los últimos 25 años”.
Ariza añadió que trabajar junto a Guillermo Arriaga permitirá preservar la esencia de la historia y adaptarla a las audiencias actuales.
“Devolver este material a su fuente creativa, y hacerlo en colaboración con Guillermo Arriaga, nos permite honrar su legado y hacerlo evolucionar hacia una nueva forma que hable a la audiencia global actual”.
Hasta el momento, no se han revelado detalles sobre el elenco, la plataforma de distribución ni la fecha de estreno de la serie.