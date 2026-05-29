'Amores perros' llegará a la televisión como serie producida por Sofía Vergara

El reconocido guion de Amores perros, escrito por Guillermo Arriaga y llevado al cine por Alejandro González Iñárritu, será adaptado a una serie de televisión por las productoras AF Films y LatinWe, esta última vinculada a la actriz y empresaria Sofía Vergara.

De acuerdo con información publicada por la revista especializada Deadline, AF Films adquirió los derechos del guion original, por lo que el proyecto no consistirá en un remake de la película estrenada en el año 2000.

Arriaga participará en la producción como asesor creativo, acompañando el desarrollo de una adaptación que buscará expandir el universo narrativo de una de las obras más influyentes del cine latinoamericano contemporáneo.

Un clásico del cine mexicano

Protagonizada por Gael García Bernal, Emilio Echevarría y Goya Toledo, Amores perros fue presentada en 2000 en la Semana de la Crítica del Festival de Cannes, donde obtuvo el Gran Premio de esa sección paralela.

La cinta también recibió una nominación al Óscar y al Globo de Oro en la categoría de mejor película en lengua no inglesa, ganó el premio BAFTA a mejor película extranjera y se convirtió en la gran vencedora de los Premios Ariel de 2001, al obtener 12 galardones.

Considerada la ópera prima de González Iñárritu, la película entrelaza las historias de varios personajes cuyas vidas cambian tras un accidente automovilístico en Ciudad de México, explorando temas como la desigualdad social, la violencia, el amor y la búsqueda de oportunidades.