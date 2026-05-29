Jennifer Lopez elimina su tatuaje que simbolizaba a Ben Affleck

El detalle en la piel de Jennifer Lopez no pasó desapercibido en una reciente publicación de Instagram. Esta semana, la cantante y actriz dejó ver una versión modificada del tatuaje que se hizo en honor a Ben Affleck durante su matrimonio, confirmando así las especulaciones que circulaban desde hace meses sobre un posible cambio en el diseño tras su divorcio.

El pasado lunes, la intérprete de “On the Floor”, de 56 años, compartió imágenes de su celebración por el Memorial Day junto a familiares y amigos. “Pasando el día con la gente que amo”, escribió en la publicación. Sin embargo, más allá de las fotografías en traje de baño y momentos familiares, una de las capturas expuso el tatuaje que tenía ubicado en la parte alta de sus costillas.

La instantánea retrataba a Jennifer Lopez abrazando a su hijo Maximilian “Max” Muñiz, de 18 años, fruto de su relación con Marc Anthony. Para la reunión familiar, la artista lució un vestido largo blanco de espalda descubierta que dejó al descubierto la zona donde llevaba el grabado en tinta que en el pasado estuvo dedicado a Affleck.

Aunque el diseño original seguía siendo reconocible, varios seguidores notaron que el nombre del actor parecía haber desaparecido o haber sido cubierto. Según reportó PEOPLE, el nombre “Jennifer” aún podía verse escrito en cursiva dentro del diseño, mientras que el de Ben Affleck aparentemente había sido modificado.

El tatuaje original había sido presentado públicamente en febrero de 2023, durante el primer Día de San Valentín que la pareja celebró como esposos. En aquel momento, Lopez compartió en Instagram una fotografía del diseño junto al mensaje: “Compromiso Happy Valentine’s Day mi amor”. La publicación posteriormente fue eliminada.

El tatuaje consistía en un símbolo de infinito atravesado por una flecha, ubicado sobre la caja torácica de la cantante. Dentro del diseño aparecían escritos en letra cursiva los nombres “Jennifer” y “Ben”, como representación de su relación. Affleck también se hizo un tatuaje a juego: dos flechas cruzadas con las letras “J” y “B”.

La historia entre Jennifer Lopez y Ben Affleck incluye rupturas y reconciliaciones. La pareja se conoció en 2002 durante el rodaje de la película Gigli y se comprometió ese mismo año. Sin embargo, cancelaron su boda y terminaron su relación en 2004.

Años después retomaron el contacto y volvieron a salir públicamente en 2021. En abril de 2022 anunciaron un segundo compromiso y finalmente se casaron en julio de ese año. No obstante, el matrimonio llegó a su fin cuando Lopez solicitó el divorcio en agosto de 2024, coincidiendo con el segundo aniversario de su ceremonia de bodas en Georgia. El divorcio quedó oficialmente finalizado en enero de 2025.

Las señales de un posible cambio en el tatuaje comenzaron a surgir precisamente después de la separación. En diciembre de 2025, The Sun reportó que el diseño parecía haber sido alterado o cubierto con maquillaje durante una aparición pública de la cantante con un vestido de laterales abiertos.

En ese momento, también crecieron las especulaciones en redes sociales luego de que Lopez apareciera promocionando su residencia en Las Vegas con un conjunto negro que dejaba visibles sus costillas. Aunque el tatuaje no se apreciaba con claridad, varios usuarios aseguraron que ya no tenía la forma original del símbolo de infinito.

Según ese mismo reporte, una fuente anónima citada por DeuxMoi afirmó que Jennifer Lopez había conservado parte del tatuaje, pero eliminando el nombre de Ben Affleck y cubriéndolo con la imagen de un colibrí.