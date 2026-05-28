Le dan quince años de prisión a hombre que planeaba atentado en concierto de Taylor Swift

Viena.

Un tribunal austríaco condenó este jueves a un hombre de 21 años a 15 años de prisión por planear un atentado terrorista en un concierto de Taylor Swift en agosto de 2024 en Viena, y a 12 años de cárcel a su cómplice, de la misma edad.

En el juicio que tuvo lugar en el Tribunal regional de Wiener Neustadt, Beran A. y Ardan K., respectivamente, fueron considerados también culpables de haber instigado a otro compañero, Hasan E., a cometer un ataque terrorista con cuchillo en Arabia Saudí, informó la agencia austríaca APA.

Se consideró también probado que los dos hombres se habían vinculado a una célula del grupo terrorista Estado Islámico (EI).

Beran A. fue detenido el 7 agosto de 2024 tras descubrir la policía austríaca un complot para atentar en el concierto de Swift planificado para dos días más tarde, el segundo de los tres espectáculos que tenía programados la estrella del pop en el estadio Ernst-Happel de Viena, en el marco de su gira 'Eras Tour'.

Por razones de seguridad, las autoridades austríacas cancelaron entonces los tres eventos, a pesar de que ya se habían vendido unas 200.000 entradas y miles de seguidores de la cantante habían viajado a la capital austríaca para verla.