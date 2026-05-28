Carlos Santana, Becky G y su canción sobre las redadas a migrantes

Miami, Florida.

El guitarrista mexicano Carlos Santana y la cantante estadounidense de origen mexicano Becky G lanzaron este jueves el tema 'Mi gran amor', una colaboración en la que denuncian la dura realidad que viven actualmente miles de latinos en Estados Unidos a causa de las redadas migratorias.

Con ritmos de pop/rock, la canción narra la historia de varios migrantes que abandonaron su país en busca del sueño americano, pero son detenidos camino del trabajo pese a no haber cometido delitos, dejando atrás a toda una familia.

"Se volvió una pesadilla buscar el sueño en Estados Unidos", canta Becky G en un momento del sencillo, acompañada por los acordes de guitarra del legendario Carlos Santana.

Ambos artistas lanzan un dardo a la 'migra', como se conoce coloquialmente a las agencias encargadas del control de inmigración y el cumplimiento de las leyes fronterizas en Estados Unidos.

Desde "lo han confundido con un bandido", a un padre con estatus indocumentado sin delitos, "solo trabajar", la canción repasa cada uno de estos casos ficticios que bien podrían representar a varios de los miles de migrantes que la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, ha detenido y deportado en el último año y medio.