Naim Darrechi queda en libertad tras ser detenido en aeropuerto

México.

Naim Darrechi, exnovio de Yeri Mua, quedó en libertad la madrugada de este 28 de mayo, luego de que la noche del miércoles 27 fuera detenido en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, tras un presunto incidente ocurrido durante un vuelo procedente de Puerto Vallarta.

Según los reportes, elementos de seguridad bajaron al 'influencer' español al aterrizar tras la denuncia de una sobrecargo, quien lo acusó de presuntamente utilizar un 'vapeador' durante el vuelo, actividad prohibida en México.

Tras su detención, el español fue llevado a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para rendir su declaración.