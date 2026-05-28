Nicky Jam defiende a Zion de las críticas por su apariencia

El Coliseo de Puerto Rico volvió a convertirse en una gran pista de baile con el regreso de Nicky Jam, uno de los mayores referentes del reggaeton de las últimas dos décadas.

El artista estadounidense de origen puertorriqueño ofreció dos conciertos (con sold out) cargados de nostalgia y ritmo, en el que repasó buena parte de su trayectoria ante un público entregado desde el primer minuto. Y uno de los que le acompañó es Zion.

No obstante, las críticas sobre su aspecto empezaron a inundar las redes sociales, con mensajes de usuarios que estaban preocupándose por su salud. Dichas críticas han llegado a ojos del propio Nicky, que no ha dudado en defenderlo públicamente a través de sus stories.

"Papi, quiero decirte que te amo con cojones y sé que has pasado por muchas con tu accidente y tus situaciones, pero a mí no me importa un carajo lo que diga la gente".

"Tú siempre vas a tener un espacio en mi tarima y siempre me vas a tener en la tuya. Te admiro por tu valentía y porque siempre dices que sí para bregar con todo el mundo. Usted es un varón. La leyenda Zion. Te amo", dice Jam.