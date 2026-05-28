Nicky Jam defiende a Zion de las críticas por su apariencia

El Coliseo de Puerto Rico volvió a convertirse en una gran pista de baile con el regreso de Nicky Jam, uno de los mayores referentes del reggaeton de las últimas dos décadas.
El artista estadounidense de origen puertorriqueño ofreció dos conciertos (con sold out) cargados de nostalgia y ritmo, en el que repasó buena parte de su trayectoria ante un público entregado desde el primer minuto. Y uno de los que le acompañó es Zion.
No obstante, las críticas sobre su aspecto empezaron a inundar las redes sociales, con mensajes de usuarios que estaban preocupándose por su salud. Dichas críticas han llegado a ojos del propio Nicky, que no ha dudado en defenderlo públicamente a través de sus stories.
"Papi, quiero decirte que te amo con cojones y sé que has pasado por muchas con tu accidente y tus situaciones, pero a mí no me importa un carajo lo que diga la gente".
"Tú siempre vas a tener un espacio en mi tarima y siempre me vas a tener en la tuya. Te admiro por tu valentía y porque siempre dices que sí para bregar con todo el mundo. Usted es un varón. La leyenda Zion. Te amo", dice Jam.
En los shows, Nicky Jam apostó por un repertorio que combinó clásicos de su carrera con temas más recientes. Canciones como El perdón, Hasta el amanecer o Travesuras desataron la euforia, confirmando su peso dentro del género.
Además, estuvo acompañado de Ñejo, Justin Quiles, Lenny Tavárez, Cosculluela, Lunay, Zion, J Balvin, Jowell & Randy, Tito El Bambino y Arcángel en ambas fechas.
Más allá de la música, el artista demostró una buena conexión con el público. Entre tema y tema, se tomó momentos para interactuar con los asistentes, agradecer su apoyo y recordar sus inicios en la isla, un gesto que tuvo una gran acogida.
El paso de Nicky Jam por el Coliseo no solo fue un repaso a su carrera, sino también una reafirmación de su permanencia como uno de los mayores referentes del género.
Hay canciones que nunca pasan de moda, así como también ocurre con algunos artistas de la industria. Y Nicky Jam es un ejemplo de ello.