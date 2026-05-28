Rauw Alejandro y Young Miko lanzan nueva colaboración

Rauw Alejandro y Young Miko han decidido fusionar su nacionalidad puertorriqueña por primera vez en una colaboración que ya apunta a convertirse en uno de los lanzamientos urbanos de la semana, y del verano.

Bajo el título Aquel diciembre, ambos artistas presentan una canción que verá la luz este viernes 29 de mayo y que llega acompañada de una gran expectación entre sus seguidores.

El rumor de un posible trabajo conjunto entre los dos puertorriqueños se confirmaba este miércoles, cuando publicaban en sus redes sociales un vídeo donde, además de aparecer juntos, se escuchaba un fragmento del tema.

Un tema que formará parte de la versión deluxe del último disco de Young Miko, Do Not Disturb, y que se colocará directamente en el “track 5”, como ella misma ha confirmado.

War is over. Los fans llevaban tiempo esperando una canción conjunta entre Rauw Alejandro y Young Miko.

Ambos representan dos de las figuras más importantes y reconocidas de la nueva generación de artistas urbanos nacidos en Puerto Rico y, aunque ya habían coincidido públicamente en distintas ocasiones y en el propio vídeo desprenden una conexión reconocible, nunca había trabajado juntos de forma oficial.

La noticia de Aquel diciembre no ha tardado en generar conversación entre los seguidores del género urbano. Una conversación que deriva de un punto fundamental: una combinación de estilos que encaja a la perfección.

Por un lado, Rauw Alejandro continúa consolidándose como uno de los artistas latinos más versátiles gracias a su capacidad para mezclar reguetón, pop y electrónico; algo que ya demostró con sus últimos proyecto, Cosa Nuestra, PLAYA SATURNO y SATURNO.

Young Miko, por su parte, se ha convertido en una de las artistas revelación más importantes de los últimos años con una identidad musical fresca, especialmente a raíz de este tercer disco de su carrera.

Aunque este primer teaser no adelanta demasiado —solo aparecen ellos en lo que parece ser un baño— y los primeros segundos corresponden al inicio de la canción, donde Rauw Alejandro canta “¿Tú quiere con Rauw y Young Miko a la vez?”, todo apunta a que este tema tomará un rumbo más melódico y nostálgico.