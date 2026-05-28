La modelo Natalia Vodianova espera su sexto hijo a los 44 años

¡Natalia Vodianova será mamá de nuevo!
La modelo, de 44 años, está embarazada y espera su sexto hijo, y compartió la noticia con Vogue Francia. Vodianova posa en la portada del último número de la revista, luciendo un minivestido azul que deja ver su barriguita.
"Entre dos desfiles, a principios de año, Natalia Vodianova me confió que estaba embarazada", se lee en la publicación de Vogue Francia en Instagram junto a la foto de su portada.
"Su sexto hijo, a los 44 años. Supe de inmediato que tenía que ser nuestra estrella de portada de verano".
Este es el tercer hijo para Vodianova y su esposo, Antoine Arnault. Ella tiene tres hijos mayores con su exesposo Justin Portman.
En enero de 2020, Vodianova anunció su compromiso con Arnault en Instagram, compartiendo una selfie junto al mar con el CEO de Berluti (cuyo padre, Bernard Arnault, es el presidente y director ejecutivo del conglomerado de lujo LVMH).
“Este año ha sido hermoso y muy memorable. ¡2020, allá vamos! ¡Qué ganas de celebrarlo el año que viene con nuestros seres queridos, @antoinearnault!”, escribió Vodianova en la publicación, mostrando su anillo de diamantes en forma de pera, que parece estar engastado horizontalmente.
En 2017, Arnault habló con la revista W sobre su pareja, a quien describió como “indefinible”, y comentó: “Desde casi nuestra primera cita, ha sido una montaña rusa increíble”.
“Recuerdo haberla visto y sentir que me quedé boquiabierto”, recordó sobre la primera vez que se conocieron durante una sesión de fotos para una campaña de Louis Vuitton en 2008.
“Quiero decir, por supuesto que es hermosa, pero tiene algo indefinible. Hay un aura a su alrededor.”