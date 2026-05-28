La modelo Natalia Vodianova espera su sexto hijo a los 44 años

Estados Unidos.

¡Natalia Vodianova será mamá de nuevo!

La modelo, de 44 años, está embarazada y espera su sexto hijo, y compartió la noticia con Vogue Francia. Vodianova posa en la portada del último número de la revista, luciendo un minivestido azul que deja ver su barriguita.

"Entre dos desfiles, a principios de año, Natalia Vodianova me confió que estaba embarazada", se lee en la publicación de Vogue Francia en Instagram junto a la foto de su portada.

"Su sexto hijo, a los 44 años. Supe de inmediato que tenía que ser nuestra estrella de portada de verano".

Este es el tercer hijo para Vodianova y su esposo, Antoine Arnault. Ella tiene tres hijos mayores con su exesposo Justin Portman.