Hija de Demi Moore y Bruce Willis acusa a su ex de violencia doméstica

La actriz y modelo Rumer Willis acusó a su ex pareja, Derek Richard Thomas, de "abuso emocional y control coercitivo" en medio de una batalla legal por la custodia de su hija de tres años, Louetta.
Rumer, de 37 años, alega haber sufrido "violencia doméstica incesante en forma de control coercitivo" durante su relación, que duró desde principios de 2022 hasta agosto de 2024, de acuerdo con el medio Page Six.
La hija de Bruce Willis y Demi Moore se encuentra inmersa en una batalla legal con el músico desde que Thomas solicitó la custodia y el régimen de visitas en julio de 2025.
Willis respondió a la solicitud, acusando a Thomas de mantener un "patrón persistente" de "abuso emocional extremo" antes de su separación.
Según documentos judiciales, alega que el abuso a menudo ocurría delante de la menor "o mientras estaban atrapados en el carro con él", según informó Us Weekly.
@jillcoil Rumer Willis is speaking out. The actress has accused ex Derek Richard Thomas of emotional abuse in new court documents, describing a "persistent pattern" of controlling behavior, often in front of their 3-year-old daughter Louetta. He's denying the claims. What do you think? #rumerwillis #custodybattle #celebritynews ♬ original sound - Jill Coil
La actriz afirmó además que el comportamiento "errático y extraño" de Thomas se intensificó tras el nacimiento de su hija, en abril de 2023.
"Ejercía un control coercitivo constante mediante ataques verbales repetitivos y recurrentes que era incapaz o no quería detener", alega Willis en su denuncia. "Este tipo de ataque duraba más de seis horas seguidas, casi a diario".
Willis señaló que vivía con miedo constante a su alrededor. "Quería aislarme de mis amigos y familiares. Me llamaba mentirosa sin motivo alguno. Me decía todo el tiempo que era una mala novia", añadió.
Además, dijo que siempre intentó "evitar sus arrebatos emocionales y abusos incluso durante mucho tiempo después de que se mudara", por lo que no lo denunció en el pasado.
@hellocanadamag Rumer Willis is feeling all the love for mom Demi Moore 💗 In her Mother’s Day tribute, the actress, 37, shared a photo carousel spanning the years - from sweet childhood throwbacks to tender moments with Demi cuddling granddaughter Louetta. “I choose you every day mom,” wrote Rumer. “You are divine. I love you. We love you.” 🥺 📸: rumerwillis / Instagram #DemiMoore #MothersDay ♬ original sound - HELLO! Canada Magazine
Thomas ha negado las acusaciones, insistiendo en que no ha cometido ningún acto de violencia doméstica de ningún tipo, "incluyendo ningún tipo de control coercitivo activo".
"Nuestra relación era tóxica y terminó de forma apropiada, pero no se caracterizó en absoluto por ningún tipo de violencia, ataques físicos o emocionales ni intimidación por mi parte", aseguró Thomas en un comunicado.