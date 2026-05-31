Hija de Demi Moore y Bruce Willis acusa a su ex de violencia doméstica

Ciudad de México.

La actriz y modelo Rumer Willis acusó a su ex pareja, Derek Richard Thomas, de "abuso emocional y control coercitivo" en medio de una batalla legal por la custodia de su hija de tres años, Louetta.

Rumer, de 37 años, alega haber sufrido "violencia doméstica incesante en forma de control coercitivo" durante su relación, que duró desde principios de 2022 hasta agosto de 2024, de acuerdo con el medio Page Six.

La hija de Bruce Willis y Demi Moore se encuentra inmersa en una batalla legal con el músico desde que Thomas solicitó la custodia y el régimen de visitas en julio de 2025.

Willis respondió a la solicitud, acusando a Thomas de mantener un "patrón persistente" de "abuso emocional extremo" antes de su separación.

Según documentos judiciales, alega que el abuso a menudo ocurría delante de la menor "o mientras estaban atrapados en el carro con él", según informó Us Weekly.