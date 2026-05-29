Paola Peña regresa a “Guerreros Mundiales” en su tercera temporada

La hondureña Paola Peña regresará a la competencia televisiva “Guerreros Mundiales” , cuya tercera temporada se estrenará en junio de 2026 con nuevos cambios en su formato.

Peña, conocida como “La Wonder Woman” , es atleta , figura fitness y estrella de realitys . A lo largo de su trayectoria ha participado en distintos programas de competencia, consolidándose como campeona en formatos como “Calle 7”, “ Guerreros ”, “Combate” y “Maestro de los 4 Elementos” .

"Representando a HONDURAS regresó nuevamente a mis Leones , vamos por esa tan anhelada estrella! Si se puede!!!!! Eres Leon o Cobra?", posteó Paola Peña en Instagram.

La realidad de competencia en vivo llegará con un nuevo estudio, nuevos conductores, circuitos renovados y dinámicas distintas para los participantes. Además, la producción avanzó modificaciones en las reglas del programa.

En esta nueva edición no habrá únicamente dos conductores, sino cuatro figuras encargadas de defender a sus respectivos equipos durante la competencia.

La tercera temporada de “Guerreros Mundiales” se estrenará el 2 de junio de 2026 a las 8:00 pm (7:00 pm centro) por UniMás. Además, los domingos de eliminación comenzarán el 7 de junio de 2026 en el mismo horario de Univision.