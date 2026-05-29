Paola Peña regresa a “Guerreros Mundiales” en su tercera temporada

La hondureña Paola Peña regresará a la competencia televisiva “Guerreros Mundiales” , cuya tercera temporada se estrenará en junio de 2026 con nuevos cambios en su formato.
Peña, conocida como “La Wonder Woman” , es atleta , figura fitness y estrella de realitys . A lo largo de su trayectoria ha participado en distintos programas de competencia, consolidándose como campeona en formatos como “Calle 7”, “ Guerreros ”, “Combate” y “Maestro de los 4 Elementos” .
"Representando a HONDURAS regresó nuevamente a mis Leones , vamos por esa tan anhelada estrella! Si se puede!!!!! Eres Leon o Cobra?", posteó Paola Peña en Instagram.
La realidad de competencia en vivo llegará con un nuevo estudio, nuevos conductores, circuitos renovados y dinámicas distintas para los participantes. Además, la producción avanzó modificaciones en las reglas del programa.
En esta nueva edición no habrá únicamente dos conductores, sino cuatro figuras encargadas de defender a sus respectivos equipos durante la competencia.
La tercera temporada de “Guerreros Mundiales” se estrenará el 2 de junio de 2026 a las 8:00 pm (7:00 pm centro) por UniMás. Además, los domingos de eliminación comenzarán el 7 de junio de 2026 en el mismo horario de Univision.
Cynthia Urías será una de las conductoras del equipo Los Leones, acompañada por Nicola Porcella, quien también tendrá participación como conductora digital del equipo.
En total serán 26 participantes los que competirán en esta temporada: 13 integrantes de Los Leones y 13 del equipo rival, quienes buscarán conquistar la estrella del programa.
A través de las redes sociales oficiales del reality ya fueron revelados los integrantes del equipo Los Leones. Entre ellos destaca la hondureña Paola Peña, quien promete aportar su experiencia, capacidades físicas, fortaleza mental y veteranía para buscar el campeonato junto al equipo que representa.
Junto a Peña también integran Los Leones Camila Flamenco, Farid Caram, Carmen Baque, Diamante Azul, Bruce Santillán, Lilian Durán, Roy Mata, Azul Grantón; Jesús Díaz, conocido como “Chef Yisus”; Yahn Lozada, Jeffrey Mamba y Ángel Herrera.
La producción adelantada que próximamente dará a conocer a los integrantes del equipo rival.