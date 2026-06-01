Marilyn Monroe no solo fue un símbolo sexual: así cambió Hollywood

Los Ángeles (EE.UU.)

Marilyn Monroe fue mucho más que el icono de glamour que la convirtió en un mito global. Detrás de esa imagen, a menudo reducida al estereotipo de símbolo sexual, hubo una actriz rigurosa, formada en el método, y una figura clave en la lucha por el control creativo en Hollywood. “Marilyn Monroe era, en sí misma, la actuación definitiva. Esa no era realmente ella. Ella era Norma Jeane Baker. La creación de ‘Marilyn Monroe’ fue la actuación suprema”, dijo a EFE Emily Carman, profesora asociada de Cine y Artes Mediáticas de la Universidad Chapman. Amy Greene, esposa del fotógrafo Milton H. Greene, uno de los colaboradores y amigos más cercanos de Monroe, relató cómo la actriz parecía transformarse instantáneamente de Norma Jeane, la mujer detrás del mito, reservada y discreta, a Marilyn Monroe, la deslumbrante estrella que cautivaba a cualquiera a su paso. Tras una infancia marcada por la inestabilidad familiar, diversos episodios de abuso y un matrimonio temprano, Monroe comenzó a trabajar como modelo. Sin embargo, sus ambiciones la llevaron pronto a dar el salto a Hollywood. El camino no fue sencillo, pero en cuestión de pocos años consiguió un contrato con 20th Century Fox y empezó a abrirse paso en la industria con papeles secundarios que, poco a poco, consolidaron su presencia en la pantalla. Su ascenso definitivo llegó con títulos como Niagara (1953), Gentlemen Prefer Blondes (1953) y How to Marry a Millionaire (1953), que la convirtieron en una de las figuras más reconocibles de la industria cinematográfica. Sus papeles de rubia interesada, ingenua o poco inteligente, sumados a la imagen pública de símbolo sexual que se consolidó tras la publicación de unas fotografías de desnudos sin su consentimiento, terminaron eclipsando durante años la complejidad de su trabajo interpretativo.

Más allá del estereotipo

“Existe un gran malentendido sobre su capacidad como actriz”, explicó Emily Carman, profesora asociada de Cine y Artes Mediáticas de la Universidad Chapman, quien sostiene que Monroe fue una de las figuras clave en la incorporación del método en Hollywood, una técnica entonces asociada principalmente a actores como Marlon Brando. En 1954, Monroe se rebeló contra el estudio y se negó a aparecer en The Girl in Pink Tights para distanciarse de los papeles de mujer ingenua y por su inconformidad con el salario que recibía en comparación con sus coprotagonistas masculinos. Se encontraba en el punto álgido de su carrera y asumió el riesgo de mudarse a Nueva York para estudiar con Lee Strasberg en el Actors Studio, una decisión que, según Carman, “demuestra hasta qué punto estaba comprometida con su oficio”. “Fue una actriz muy seria, incluso cuando interpretaba personajes que explotaban la imagen de la rubia ingenua”, añadió la experta, al destacar papeles como Some Like It Hot.

Tomar el control creativo