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¿Rue muere en "Euphoria"? El final de la temporada deja a los fans en shock

Tras años de recaídas, intentos de recuperación y situaciones límite, el capítulo final de la tercera temporada de "Euphoria" responde una de las preguntas que acompañó a la serie desde su estreno: el destino de Rue Bennett.

  • Actualizado: 31 de mayo de 2026 a las 22:07 -
  • Redacción web
¿Rue muere en Euphoria? El final de la temporada deja a los fans en shock

Zendaya interpreta a Rue Bennett en la serie de Sam Levinson, "Euphoria".

San Pedro Sula, Honduras.

El episodio final de la tercera temporada de Euphoria culminó con la muerte de Rue Bennett, el personaje interpretado por Zendaya.

Tras escapar de una situación de peligro vinculada al entorno de Laurie, Rue recibe de Alamo una botella con supuestos analgésicos para aliviar sus heridas. Aunque había intentado mantenerse sobria durante gran parte de la temporada, termina consumiendo una de las pastillas.

Posteriormente, la joven experimenta una serie de momentos que parecen marcar un giro positivo en su vida, incluido un reencuentro con personas importantes para ella. Sin embargo, la serie revela que estas escenas son alucinaciones provocadas mientras su cuerpo sucumbe a una sobredosis. Ali descubre que las pastillas estaban adulteradas con fentanilo y encuentra a Rue sin vida.

La tragedia desencadena la búsqueda de justicia por parte de Ali. Meses después, localiza a Alamo y lo confronta en un club nocturno. Tras un tenso enfrentamiento, Ali logra matarlo, vengando así la muerte de Rue y cerrando el conflicto relacionado con el narcotráfico que había marcado buena parte de la trama.

La muerte de Rue genera un fuerte impacto entre los seguidores de la serie porque muchos esperaban que lograra superar su adicción. Además, la revelación ocurre antes del final del episodio, obligando al público a procesar la pérdida mientras la historia continúa desarrollándose.

@carofinetaylor #euphoria ♬ original sound - Lina &lt3

El final de Euphoria puede resumirse como un cierre generacional: una serie que marcó a la audiencia con su crudeza y estética, y que concluye mostrando las consecuencias irreversibles de la violencia, las adicciones y las relaciones tóxicas.

Es un desenlace que deja huella en la cultura pop y asegura que la producción de HBO será recordada como un fenómeno televisivo.

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Redacción web
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redaccion@laprensa.hn

Artículo elaborado por el equipo periodístico de Diario LA PRENSA.

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