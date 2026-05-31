¿Rue muere en "Euphoria"? El final de la temporada deja a los fans en shock

San Pedro Sula, Honduras.

El episodio final de la tercera temporada de Euphoria culminó con la muerte de Rue Bennett, el personaje interpretado por Zendaya.

Tras escapar de una situación de peligro vinculada al entorno de Laurie, Rue recibe de Alamo una botella con supuestos analgésicos para aliviar sus heridas. Aunque había intentado mantenerse sobria durante gran parte de la temporada, termina consumiendo una de las pastillas.

Posteriormente, la joven experimenta una serie de momentos que parecen marcar un giro positivo en su vida, incluido un reencuentro con personas importantes para ella. Sin embargo, la serie revela que estas escenas son alucinaciones provocadas mientras su cuerpo sucumbe a una sobredosis. Ali descubre que las pastillas estaban adulteradas con fentanilo y encuentra a Rue sin vida.

La tragedia desencadena la búsqueda de justicia por parte de Ali. Meses después, localiza a Alamo y lo confronta en un club nocturno. Tras un tenso enfrentamiento, Ali logra matarlo, vengando así la muerte de Rue y cerrando el conflicto relacionado con el narcotráfico que había marcado buena parte de la trama.

La muerte de Rue genera un fuerte impacto entre los seguidores de la serie porque muchos esperaban que lograra superar su adicción. Además, la revelación ocurre antes del final del episodio, obligando al público a procesar la pérdida mientras la historia continúa desarrollándose.