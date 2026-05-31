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¿Niño o niña? Lipstickfables y Jorge Cordero celebran fiesta de revelación

Los creadores de contenido compartieron con sus seguidores la feliz noticia a través de un emotivo video.

  • Actualizado: 31 de mayo de 2026 a las 18:28 -
  • Redacción web
¿Niño o niña? Lipstickfables y Jorge Cordero celebran fiesta de revelación

Ana Alvarado "Lipstickfables" y Jorge Cordero están emocionados ante la llegada de su bebé.

Miami, Florida.

Este domingo ha sido de gran alegría para la pareja formada por los creadores de contenido, Ana Alvarado, Lipstickfables, y Jorge Cordero.

Y es que el dominicano y la hondureña han celebrado la fiesta de revelación de sexo de su bebé, en medio de la compañía y el cariño de sus familiares y amistades.

Ana y Jorge compartieron un video en sus redes sociales en el que se les ve muy emocionados justo antes de conocer si serán padres de un niño o una niña.

La pareja aparece junto a un fondo decorado con dos corderitos, uno con un moño azul y otro rosa. Y finalmente, después de hacer la cuenta regresiva, aparece un humo azul indicando que están esperando a un varoncito.

"Es un corderito", se lee en el videoclip justo en ese momento. Ana y Jorge se abrazan efusivamente y celebran la noticia junto a sus seres queridos.

Mira el video:

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Redacción web
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redaccion@laprensa.hn

Artículo elaborado por el equipo periodístico de Diario LA PRENSA.

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