¿Niño o niña? Lipstickfables y Jorge Cordero celebran fiesta de revelación

Miami, Florida.

Este domingo ha sido de gran alegría para la pareja formada por los creadores de contenido, Ana Alvarado, Lipstickfables, y Jorge Cordero.

Y es que el dominicano y la hondureña han celebrado la fiesta de revelación de sexo de su bebé, en medio de la compañía y el cariño de sus familiares y amistades.

Ana y Jorge compartieron un video en sus redes sociales en el que se les ve muy emocionados justo antes de conocer si serán padres de un niño o una niña.

La pareja aparece junto a un fondo decorado con dos corderitos, uno con un moño azul y otro rosa. Y finalmente, después de hacer la cuenta regresiva, aparece un humo azul indicando que están esperando a un varoncito.

"Es un corderito", se lee en el videoclip justo en ese momento. Ana y Jorge se abrazan efusivamente y celebran la noticia junto a sus seres queridos.

Mira el video: