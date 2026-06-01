Sam Levinson dice que Rue Bennett tuvo un "final honesto" en "Euphoria"

Estados Unidos.

El creador de ‘Euphoria’, Sam Levinson, defiende la muerte del personaje de Zendaya, Rue, en el final de la tercera temporada, calificándolo de “final honesto”.

El showrunner declaró en una entrevista con HBO después del final que “personas como Rue no lo logran”.

El director, de 41 años, añadió que su motivación para matar al querido personaje fue honrar al fallecido miembro del reparto Angus Cloud, quien murió en julio de 2023 a los 25 años.

“La gente recae. Cometen errores. No están listos para rehabilitarse”, dijo Levinson. “No hay razón para endulzarlo. Quería contar esta historia por Angus y por las personas a las que no se les dio una segunda oportunidad”.

Rue Bennett, en particular, sufrió una sobredosis accidental —al igual que Angus Cloud— en una trágica escena que se emitió el pasado domingo por la noche.

El personaje de Zendaya tomó pastillas adulteradas que le dio Alamo Brown, interpretado por Adewale Akinnuoye-Agbaje, a mitad del episodio titulado "En Dios confiamos".

El personaje de Cloud, Fezco, apareció en el episodio durante la escena de la muerte de Rue.

"Rue está reviviendo su pasado", explicó Levinson a Esquire el fin de semana. "En este momento, llega a la antigua tienda de conveniencia donde trabajaba Fezco. Mira el letrero y tiene un recuerdo repentino de ella y Angus juntos".