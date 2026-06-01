Sam Levinson dice que Rue Bennett tuvo un "final honesto" en "Euphoria"

El creador de ‘Euphoria’, Sam Levinson, defiende la muerte del personaje de Zendaya, Rue, en el final de la tercera temporada, calificándolo de “final honesto”.
El showrunner declaró en una entrevista con HBO después del final que “personas como Rue no lo logran”.
El director, de 41 años, añadió que su motivación para matar al querido personaje fue honrar al fallecido miembro del reparto Angus Cloud, quien murió en julio de 2023 a los 25 años.
“La gente recae. Cometen errores. No están listos para rehabilitarse”, dijo Levinson. “No hay razón para endulzarlo. Quería contar esta historia por Angus y por las personas a las que no se les dio una segunda oportunidad”.
Rue Bennett, en particular, sufrió una sobredosis accidental —al igual que Angus Cloud— en una trágica escena que se emitió el pasado domingo por la noche.
El personaje de Zendaya tomó pastillas adulteradas que le dio Alamo Brown, interpretado por Adewale Akinnuoye-Agbaje, a mitad del episodio titulado "En Dios confiamos".
El personaje de Cloud, Fezco, apareció en el episodio durante la escena de la muerte de Rue.
"Rue está reviviendo su pasado", explicó Levinson a Esquire el fin de semana. "En este momento, llega a la antigua tienda de conveniencia donde trabajaba Fezco. Mira el letrero y tiene un recuerdo repentino de ella y Angus juntos".
Utilizó una escena antigua que no había salido antes
Dicha escena de Rue y Fezco proviene de una prueba de grabación, según compartió el director con la revista.
"Son imágenes que nunca se incluyeron en la serie", señaló Levinson. "Pensé: 'Sería genial usar esas imágenes y volver a verlo, y verlos a los dos juntos'".
Continuó: “Esta temporada quería profundizar en ese tema, abordar el fentanilo, sus consecuencias y cómo les arrebata a los jóvenes la oportunidad de una segunda oportunidad. Cuando yo era joven y consumía drogas, claro que podías sufrir una sobredosis, pero no era como hoy, donde un paso en falso puede ser fatal”.
Levinson, de forma similar, declaró en el segmento posterior al programa de HBO: “Puedo afirmar con absoluta certeza que si estuviera pasando por lo que pasé de joven ahora, tampoco estaría aquí... con la afluencia de fentanilo a este país”.
Zendaya se despide de Rue Bennett
En cuanto a Zendaya, calificó el papel como un “placer y un honor” en una emotiva despedida al equipo, como se pudo ver en el vídeo del detrás de cámaras.
“Solo quiero darles las gracias”, expresó la estrella de “Drama”. “Estoy increíblemente agradecida con cada uno de ustedes; muchos han estado aquí desde el principio y me han visto crecer”.
El fallecimiento de Rue se produce poco después de la espantosa muerte de Nate Jacobs, personaje interpretado por Jacob Elordi, compañero de reparto de Zendaya, en el penúltimo episodio de la semana pasada.
Otros miembros del reparto original, desde el inicio de la serie en 2019, como Cassie Howard (Sydney Sweeney) y Jules Vaughn (Hunter Schafer), sobrevivieron al programa.
Levinson se refirió de forma críptica a los rumores sobre la cuarta temporada en la entrevista con Esquire, afirmando que, si bien no dejó nada pendiente, afronta cada temporada como si fuera la última y no ha descartado oficialmente la posibilidad de una nueva temporada.