Conjunto Primavera y Luis Ángel "El Flaco" cantan este 11 de junio en SPS

San Pedro Sula, Honduras.

Conjunto Primavera y Luis Ángel "El Flaco" se presentarán el próximo jueves 11 de junio de en San Pedro Sula, como parte de las celebraciones de la Feria Juniana.

El concierto se titula "Una Noche Inolvidable" y reunirá los grandes éxitos del regional mexicano en un solo escenario. La cita es en Expocentro y los boletos ya se venden en la página web de ETicket Honduras.

Los artistas mexicanos han compartido un mensaje invitando a todos los hondureños, a pocos días de se que se lleve a cabo el gran evento en la Capital Industrial.

"¿Qué tal amigos? Somos el Conjunto Primavera. Queremos mandarles un fuerte abrazo a todos ustedes, de la misma manera, invitados este próximo día, jueves once de junio, vamos a estar trabajando por ahí en el Expocentro de San Pedro Sula en Honduras, así que a toda la gente de Centroamérica, pero particularmente que radica por ahí en San Pedro Sula les hacemos la atenta y cordial invitación para que puedan escuchar la música de sus videos del conjunto Primavera", expresaron los integrantes del icónico grupo conocido por éxitos como "Necesito decirte".

Por su parte, Luis Ángel "El Flaco", también compartió un cálido saludo a su público hondureño.

"Mi gente de Honduras, estoy bien contento de decirles que voy a estar con todos ustedes este 11 de junio, no se lo pueden perder. Vamos a estar en una noche de esas noches increíbles. Sus amigos de Conjunto Primavera, su amigo Luis y más artistas que se van a presentar esta noche, primeramente de Dios, en San Pedro Sula, Honduras. No se lo pueden perder. Mi gente de San Pedro Sula, Honduras, ahí los espero", indicó el artista.

El concierto de Conjunto Primavera y Luis Ángel "El Flaco" se llevará a cabo gracias a la producción de JP Entertainment.

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