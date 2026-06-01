Charli XCX anuncia el álbum ‘Music, Fashion, Film’

Londres

La cantante británica Charli XCX anunció este lunes el lanzamiento de 'Music, Fashion, Film' ('Música, Moda y Cine'), su séptimo álbum de estudio, previsto para el próximo 24 de julio. La portada del disco muestra al músico John Cale, al diseñador Marc Jacobs y al cineasta Martin Scorsese.

La artista, de 33 años y cuyo nombre real es Charlotte Aitchison, hizo público el anuncio en sus redes sociales junto con la imagen de la portada y un mensaje en el que precisó que el álbum incluiría una vez canciones y tendrá una duración exacta de “30 minutos y 5 segundos”.

La portada, en blanco y negro, muestra a los tres hombres vestidos de negro en lo que parece ser la cocina de una vivienda. Cale, integrante de la banda de rock The Velvet Underground, aparece sentado y apoyado en una encimera; Scorsese está junto a una mesa con un cenicero, mientras que Jacobs se apoya en uno de los armarios.

Pocos minutos después del anuncio, Charli XCX comenzó a recibir críticas en redes sociales por la elección de la portada. Algunos comentarios señalan que únicamente aparecen hombres como referentes de estas disciplinas artísticas y que no se incluyen a ninguna mujer. “Necesito una versión con Patti Smith, Miuccia Prada y Sofia Coppola”, escribió una usuaria en Instagram.

'Music, Fashion, Film' toma su nombre de un verso de una de las canciones del disco, 'SS26', ya publicado: "Desfilamos en una pasarela que va directa al infierno. Nada nos va a salvar, ni la música, ni la moda ni el cine".

El título también refleja las distintas facetas artísticas de Charli XCX, quien ha participado en campañas publicitarias para marcas de moda como H&M y, durante el último año, ha desarrollado varios proyectos vinculados al cine, entre ellos su falso documental 'The Moment' y la composición de la banda sonora de 'Cumbres borrascosas', dirigida por Emerald Fennell.

El nuevo álbum ya está disponible en preventa a través del sitio web oficial del artista, con ediciones especiales firmadas y formatos en vinilo, CD y cassette. En todas las versiones, la cantante incluye un mensaje que dice: “Me siento tan afortunada de sentirme inspirada”.

El anuncio de 'Music, Fashion, Film' llega después de que la artista generara gran expectación este sábado en Londres, donde organizaron dos eventos gratuitos para sus seguidores: un coloquio sobre composición y una fiesta posterior en la que actuó como DJ y adelantó algunos temas inéditos.

“Yo chupaba la nata de las fresas en el verano... quizás me tiré a tu padre”, fue uno de los versos inéditos que sonó durante la fiesta, a la que acompañaba de su esposo, George Daniel, cantante de la banda The 1975.

En otro momento se escuchó la frase “Compraré algunos zapatos, tarjeta denegada”, también perteneciente a una canción aún no publicada. Asimismo, presentó una mezcla de 'Playboy Bunny', otro de los temas de esta nueva etapa artística, disponible hasta ahora únicamente en formato físico como cara B de uno de sus sencillos.

Con este lanzamiento, Charli XCX formaliza el cierre de la etapa de 'Brat' (2024) y abre un nuevo capítulo artístico de carácter más sobrio y con una estética más analógica.

Con 'Brat', la cantante logró convertir un álbum en un fenómeno cultural y estético marcado por el color verde manzana. Además, obtuvo numerosos reconocimientos, entre ellos el Grammy al Mejor Álbum Electrónico y el Brit al Mejor Álbum del Año en 2025.

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