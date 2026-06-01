Justin Bieber, el supuesto “cupido” entre Kendall Jenner y Jacob Elordi

Justin Bieber y Hailey Bieber habrían desempeñado un papel en el inicio del acercamiento entre Kendall Jenner y Jacob Elordi, de acuerdo con fuentes citadas por Page Six.

Según estas versiones, la pareja habría facilitado un primer contacto entre la modelo y el actor en un entorno social compartido en el que ambos coincidieron en los últimos meses.

Las informaciones señalan que el vínculo entre Jenner y Elordi comenzó a hacerse visible tras una fiesta posterior al festival Coachella, celebrada en abril en California y organizada en el entorno social de Justin Bieber.

En ese evento, Kendall Jenner estaba “súper tranquila, muy reservada y relajada”. Además, ambos fueron vistos interactuando de forma cercana, lo que dio origen a las primeras especulaciones sobre una posible relación.

“Mientras no sea como su personaje en ‘Euphoria’, me alegro por ella”, bromeó la fuente. Desde entonces, Jenner y Elordi han sido vistos en varias ocasiones en compañía de los Biebers, tanto en eventos sociales como en encuentros privados.

Entre ellos se encuentra una salida reciente a Santa Bárbara, California, donde compartieron una cena en un hotel y posteriormente visitaron un restaurante local.

En ese encuentro, Justin Bieber y Hailey Bieber también estuvieron presentes, según reportes de asistentes y fuentes cercanas.

De acuerdo con las mismas fuentes, el entorno social compartido habría favorecido una mayor interacción entre Jenner y Elordi en las semanas posteriores al Coachella.

Las versiones indican que los Biebers habrían facilitado presentaciones en eventos privados, aunque no se han proporcionado detalles adicionales sobre la naturaleza de esa intermediación.

Tras el primer encuentro público en abril, Jenner y Elordi han sido fotografiados en distintas ubicaciones, incluidas playas privadas en Hawái y desplazamientos en Los Ángeles.

En algunos de esos casos, han coincidido nuevamente con miembros de su círculo cercano, entre ellos Kylie Jenner y Timothée Chalamet, con quienes han compartido actividades sociales.

Las fuentes consultadas apuntan a que la relación entre ambos famosos se encuentra en una fase inicial y que ambos han intentado mantener un perfil discreto, limitando en lo posible su exposición mediática.

Sin embargo, las apariciones públicas han continuado alimentando el interés sobre el vínculo entre ambos.

Una fuente cercana a Kendall Jenner declaró a Page Six que Jacob Elordi, quien trabajó brevemente como modelo en su adolescencia, tiene mucho en común con la estrella del reality show The Kardashian.

“Cuando Kendall empezó a modelar, todos la llamaban ‘niña mimada por el nepotismo’. Pero se esforzó mucho. Dedicó mucho esfuerzo e impresionó a todos a su alrededor. Jacob es un tipo trabajador y parece tener los pies en la tierra. A ella le atraen las personas así”, dijo la fuente.