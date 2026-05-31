Naim Darrechi pide un alto a los ataques contra Yeri Mua

México.

Tras la crisis que sufrió Yeri Mua y su repentina decisión de alejarse de los reflectores, Naim Darrechi no dudó en dar declaraciones al respecto y durante una transmisión en vivo pidió a sus seguidores poner fin a los ataques contra la exreina de belleza veracruzana.

El tiktoker español habló del cambio que ha experimentado en los últimos años y expresó su intención de que sus seguidores no promuevan hate.

“Se los pido de corazón, por favor paren el hate contra Yeri. Ella no ha tenido nada que ver con lo que pasó en el aeropuerto, absolutamente nada. Todos cometemos errores, es normal y yo sí creo que las personas pueden cambiar, rectificar sus errores y mejorar como persona. Quizás el Naim de antes se hubiera quedado callado, reído, contestado a lo que estaba pasando, pero yo desde que me acerqué a Dios el rencor, la envida y el odio se ha ido desde mi corazón", dijo el influencer.