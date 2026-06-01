Hija de Jennifer Lopez y Marc Anthony habría cambiado su nombre de Emme a Oskar

Hasta ahora la conocíamos como Emme Muñiz, pero la hija de Jennifer Lopez y Marc Anthony habría decidido cambiar de nombre. Coincidiendo con el final de sus estudios de secundaria se ha desvelado que Emme, que tiene 18 años, ahora se llamaría Oskar.

Un cambio que se ha conocido gracias a una imagen que ha compartido una cuenta de redes relacionada con el centro en el que estudia Oskar, Windward, en la que se informa de las elecciones universitarias de los alumnos del último curso. Allí aparece directamente como Oskar Muñiz.

En la publicación se ve a la hija de Jennifer Lopez cuando era pequeña junto al emblema de la universidad que ha elegido. Oskar tiene la intención de cursar una doble formación en el centro privado Sarah Lawrence de Nueva York. En concreto ha elegido Teatro y Artes Plásticas.

Por el momento, ni la cantante ni tampoco Marc Anthony se han pronunciado sobre este cambio de nombre por parte de su hijo o lo que implica esta decisión personal.

No obstante, recientemente JLo explicó cómo se sentía ante el paso del tiempo y, sobre todo, la marcha de sus hijos de casa. En una entrevista con Jimmy Kimmel dijo que le resultaba complicado afrontar que sus mellizos iban a irse a la universidad: "No hablen de eso porque me pongo a llorar", comentó.

Hace unos días la cantante acudió a la ceremonia de graduación de Oskar en Los Ángeles. Una cita en la que estuvo acompañada por su madre, Guadalupe Rodríguez, y en la que vimos al hijo de Ben Affleck, Samuel, y a Max, hermano mellizo de Oskar. Marc Anthony fue uno de los grandes ausentes por motivos que no han trascendido.

Mientras que Oskar va a estudiar en Nueva York en Sarah Lawrence, es probable que su hermano Max tenga otros planes. La propia Jennifer Lopez habló de esto algún tiempo en el programa Live with Kelly and Mark, en el que dijo que había estado visitando distintos centros con sus hijos.