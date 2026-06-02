Así pasó Bad Bunny de fan de Toy Story a personaje de la película

Los creadores de 'Toy Story 5' revelaron cómo surgió la participación de Bad Bunny en la próxima película animada de Pixar.

Bad Bunny, cuyo nombre real es Benito Antonio Martínez Ocasio, realiza un cameo como Pizza con Gafas de Sol, un personaje que forma parte de un pequeño pero significativo grupo de juguetes olvidados que viven en una casita de juegos abandonada al aire libre.

Al explicar cómo se concretó la participación del artista, Andrew Stanton, coguionista y codirector de la película, comentó durante el evento de lanzamiento de 'Toy Story 5' en el Reino Unido, celebrado el jueves en Londres:

“Suelen surgir en el momento, cuando tienes estos personajes con una sola frase. A veces, ahí está la gracia: '¿Quién será perfecto para esto?'”.

Stanton añadió:“Descubrimos que Bad Bunny era un gran fan de Toy Story”.

Por su parte, Lindsey Collins, productora de la película, explicó que el equipo descubrió la afinidad del cantante por la franquicia durante la pandemia, cuando compartía videos en los que jugaba con figuras de Toy Story. “Pensamos: 'Quizás, quizás'”, recordó Collins.

Tanto Collins como Stanton coincidieron en que decidieron contactarlo porque “no perdían nada con preguntar”. Según la productora, la respuesta fue inmediata. “Y dijo que sí”.

Durante la presentación, Tom Hanks, actor que da voz a Woody, pareció enterarse en ese momento de la participación del cantante puertorriqueño.

“¿Es Pizza con Gafas de Sol?”, preguntó antes de agregar: “Un casting perfecto”.

En los últimos días también circularon rumores sobre una posible participación de Taylor Swift en la película. Sin embargo, Stanton y Collins desmintieron esas versiones.

Los productores también señalaron que el artista participó de inmediato y grabó sus diálogos tanto en inglés como en español.

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