Katy Perry dará concierto gratuito en México

Lo prometió y está lista para cumplir. Katy Perry emocionó a sus fans mexicanos con un anuncio bastante especial, pues regresará al país para ser parte de la Feria Nacional Potosina (FENAPO) 2026.

El anuncio lo hizo Ricardo Gallardo Cardona, gobernador de San Luis Potosí, quien habló de los artistas invitados que ya han generado una reacción positiva entre el público.

La intérprete de éxitos como I Kissed A Girl, Firework y Teenage Dream compartió la buena nueva en sus redes sociales, en donde dejó claro que es una mujer de palabra.

"Ok, estoy muy emocionada con este anuncio. Les dije que volvería, y ahora lo haré. Agosto 25, FENAPO. Concierto gratis para todos mis 'KatyGatos' mexicanos. ¡Vamos!", dijo adaptando al español el nombre de sus fans, 'Katycats'.

Katy, quien se grabó de lo más cómoda y casual con una sudadera gris y una gorra con una margarita que podría ser referencia a su hija, añadió.

"Estoy muy emocionada, van a amar este show, es nuevo, muy divertido, con muchas cosas para disfrutar y, de verdad, sólo para ustedes los fans, porque yo soy su fan. Saben que los amo, saben que cumplo mis promesas y los veré en agosto".

La última vez que Katy Perry se presentó en México fue en abril de 2025, con The Lifetimes Tour. La cantante ofreció cinco conciertos, tres en la Arena Ciudad de México, y dos más en la Arena Monterrey.

Previo a ello Katy Perry estuvo en los foros de Televisa San Ángel en octubre de 2023, en un evento privado como parte de la presentación de su Upfront 2024.

Katy Perry no es la única celebridad que reunirá al público en la FENAPO, al cartel de cantantes también se suman Gloria Trevi, Mötley Crüe, Lila Downs, Yandel Sinfónico, El Bogueto, Xavi, Ramón Ayala, Oscar Maydón, Sin Bandera, Kenia Os, Santa Fe Klan, Bizarrap y Los Tigres del Norte.

Un line up que muchos consideran de los mejores del año, incluso entre los festivales más importantes que se realizan en la capital.

La Feria Nacional Potosina 2026 tendrá lugar del 7 al 30 de agosto en El Foro, el Teatro del Pueblo, en San Luis Potosí, México, con entrada completamente gratuita. Los artistas serán divididos a lo largo de 22 noches para que nadie se pierda ningún momento de estos conciertos que prometen ser icónicos.