Blake Lively exige a Justin Baldoni el pago de honorarios

Blake Lively regresa a los tribunales en el último capítulo de su larga batalla legal con Justin Baldoni.
La actriz de 38 años, conocida por sus papeles en Gossip Girl y A Simple Favor, deberá comparecer nuevamente ante un juez federal en Manhattan, a pesar de que la disputa más amplia entre ella y el cineasta Justin, de 42 años, ya se ha resuelto.
Blake reclama a Justin, su coprotagonista y director de It Ends With Us, el pago de los honorarios legales, las costas procesales, los daños punitivos y una compensación adicional.
La última disputa surge de una serie de demandas presentadas tras el estreno de la película en agosto de 2024.
El caso de Blake atrajo una intensa atención en Hollywood y más allá, y tanto el esposo de la actriz, la estrella de Hollywood Ryan Reynolds, como el New York Times también fueron mencionados en la demanda por difamación de Justin, que asciende a 400 millones de dólares.
Según los documentos judiciales, Blake ahora reclama una indemnización por daños y perjuicios en virtud de una ley de California introducida en 2023.
@juri_chismilingue ‼️Blake le exige a Baldoni que le pague el triple de lo que gastó en Abogados‼️ #justinbaldoni #blakelively #polemica #controversy #drama ♬ original sound - Chismilingüe
Su abogado, Michael Gottlieb, argumentó en un documento legal que la legislación permite "sanciones severas y obligatorias contra cualquier parte que presente demandas por difamación en represalia, sin éxito, contra denunciantes de acoso sexual y represalias".
Según la documentación presentada, la demanda de Blake se basa en disposiciones diseñadas para proteger a las personas que denuncian presuntas conductas indebidas de acciones legales en represalia.
El Sr. Gottlieb escribió: "La Legislatura de California pretendía que (la ley) disuadiera los litigios que, de otro modo, obligarían a los supervivientes a defenderse de una larga y costosa demanda por difamación en represalia, al imponer 'remedios significativos para los demandados que ganen en reclamaciones por difamación'".
También describió la demanda interpuesta por Justin como el “prototipo de demanda” que la legislación pretendía abordar.
@lcaspotlight Blake Lively tendría que reabrir su caso para recibir dinero. Humillación masiva. #blakelively #justinbaldoni #romperelcirculo #noticias #espectaculos ♬ original sound - spotlightshow
El Sr. Gottlieb añadió: "Por lo tanto, como demandada vencedora, la Sra. Lively tiene derecho no solo a los honorarios y costas de los abogados, sino también a una indemnización compensatoria triplicada y a una indemnización punitiva".
El Sr. Gottlieb añadió: "Por lo tanto, como demandada vencedora, la Sra. Lively tiene derecho no solo a los honorarios y costas de los abogados, sino también a una indemnización compensatoria triplicada y a una indemnización punitiva".