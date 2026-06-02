Blake Lively exige a Justin Baldoni el pago de honorarios

Estados Unidos.

Blake Lively regresa a los tribunales en el último capítulo de su larga batalla legal con Justin Baldoni.

La actriz de 38 años, conocida por sus papeles en Gossip Girl y A Simple Favor, deberá comparecer nuevamente ante un juez federal en Manhattan, a pesar de que la disputa más amplia entre ella y el cineasta Justin, de 42 años, ya se ha resuelto.

Blake reclama a Justin, su coprotagonista y director de It Ends With Us, el pago de los honorarios legales, las costas procesales, los daños punitivos y una compensación adicional.

La última disputa surge de una serie de demandas presentadas tras el estreno de la película en agosto de 2024.

El caso de Blake atrajo una intensa atención en Hollywood y más allá, y tanto el esposo de la actriz, la estrella de Hollywood Ryan Reynolds, como el New York Times también fueron mencionados en la demanda por difamación de Justin, que asciende a 400 millones de dólares.

Según los documentos judiciales, Blake ahora reclama una indemnización por daños y perjuicios en virtud de una ley de California introducida en 2023.