Sydney Sweeney anuncia un importante cambio en su carrera tras final de ‘Euphoria’

Sydney Sweeney anunció el lanzamiento de su propia productora, Honey Trap, justo después del final de la tercera temporada de “Euphoria”.
La actriz de “Anyone But You” compartió en Instagram una imagen de un artículo de Deadline sobre su nuevo proyecto. “Sigo en @honeytrap”, escribió en la publicación.
Según el medio, Honey Trap tendrá un acuerdo de preferencia con Sony Pictures. Kaylee McGregor, colaboradora de Sweeney desde hace mucho tiempo, será la presidenta de producción y desarrollo de la compañía.
La estrella de “Housemaid”, de 28 años, ya está trabajando con Sony en la nueva versión de “Barbarella” de TriStar Pictures, basada en la serie de cómics francesa de Jean-Claude Forest, que se adaptó al cine en 1968 con Jane Fonda como protagonista.
Sweeney también producirá y protagonizará “The Registration”, una adaptación cinematográfica de suspense psicológico de la novela de Madison Lawson.
La noticia de la nominada al Emmy llegó un día después de la emisión del final de la tercera temporada de “Euphoria” en HBO Max.
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Durante la tercera y última temporada, el personaje de Sweeney, Cassie Howard, trabajó como modelo de OnlyFans y grabó escenas subidas de tono.
Aunque el papel de la estrella de “Immaculate” generó controversia esta temporada, especialmente cuando se disfrazó de bebé, el creador de “Euphoria”, Sam Levinson, defendió la trama.
“Lo que siempre quisimos encontrar fue esa otra capa de absurdo que pudiéramos incorporar para no estar demasiado dentro de su fantasía o ilusión; el gag es salir de ella, romper la barrera”, declaró a The Hollywood Reporter en abril.
En junio, el creador de "American Idol" reveló que Sweeney rechazó su sugerencia de grabar sus escenas sin desnudos.
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