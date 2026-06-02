BTS FESTA 2026: un aniversario histórico para ARMY

El FESTA 2026 de BTS, que se celebra del 4 al 13 de junio en Corea del Sur, representa una fecha significativa para los integrantes del grupo y para su fandom global, conocido como ARMY.

Este sería el primer FESTA con los siete integrantes juntos tras concluir el servicio militar obligatorio, un acontecimiento esperado por millones de seguidores en todo el mundo.

BTS conmemora su debut del 13 de junio de 2013 con la canción No More Dream. Trece años después, el grupo mantiene una fuerte influencia dentro de la industria musical y la cultura popular global.

De acuerdo con la información difundida sobre el evento, el FESTA coincide con la promoción del álbum Arirang, presentado como el primer proyecto grupal desde 2022 y asociado a una nueva etapa artística inspirada en elementos culturales coreanos.

Además de los lanzamientos musicales, el FESTA funciona como un espacio de agradecimiento hacia los seguidores. Durante la celebración suelen compartirse fotografías, videos inéditos, recuerdos y mensajes especiales dirigidos a la comunidad de fans.