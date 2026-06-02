BTS FESTA 2026: un aniversario histórico para ARMY

El FESTA 2026 de BTS, que se celebra del 4 al 13 de junio en Corea del Sur, representa una fecha significativa para los integrantes del grupo y para su fandom global, conocido como ARMY.
¿Por qué es importante este FESTA 2026?
Este sería el primer FESTA con los siete integrantes juntos tras concluir el servicio militar obligatorio, un acontecimiento esperado por millones de seguidores en todo el mundo.
BTS conmemora su debut del 13 de junio de 2013 con la canción No More Dream. Trece años después, el grupo mantiene una fuerte influencia dentro de la industria musical y la cultura popular global.
De acuerdo con la información difundida sobre el evento, el FESTA coincide con la promoción del álbum Arirang, presentado como el primer proyecto grupal desde 2022 y asociado a una nueva etapa artística inspirada en elementos culturales coreanos.
Además de los lanzamientos musicales, el FESTA funciona como un espacio de agradecimiento hacia los seguidores. Durante la celebración suelen compartirse fotografías, videos inéditos, recuerdos y mensajes especiales dirigidos a la comunidad de fans.
Agenda del FESTA 2026
4 de junio: Foto grupal conmemorativa de BTS.
5 de junio: Video oficial Hooligan.
7 de junio: Documental Normal Log.
8 de junio: Side Film 13.
10 de junio: Teaser de Run BTS! 2.0.
11 de junio: Estreno de Run BTS! 2.0.
12 de junio: Álbum Arirang (edición limitada). Estreno del video oficial de Come Over e inicio del World Tour Arirang en Busan.
13 de junio: Celebración oficial del aniversario.
La hora para ver cada actividad en plataformas o redes sociales para cada día del FEST en los siguientes países son:
Honduras / México / Centroamérica a las 6 AM.
Colombia / Perú / Panamá / Ecuador a las 7AM
EE.UU. Este / Venezuela / Puerto Rico / Cuba a las 8 AM.
España / Francia / Italia a las 2 PM.
¿Dónde seguir las actividades a nivel mundial?
YouTube (BANGTANTV): Transmisiones gratuitas y contenido subtitulado.
Weverse: Material exclusivo, fotografías y contenido detrás de cámaras.
Redes sociales oficiales: Publicaciones, mensajes y clips en plataformas como X (antes Twitter) e Instagram.
El legado del FESTA
El FESTA 2026 busca celebrar la trayectoria musical de BTS y la relación construida con ARMY a lo largo de los años. Tras el periodo marcado por el servicio militar obligatorio de sus integrantes, la celebración adquiere un significado especial para una comunidad global que sigue acompañando al grupo en cada etapa de su carrera.