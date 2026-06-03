Dua Lipa y Callum Turner celebrarán una lujosa boda de tres días en Italia

Estados Unidos.

Según la fuente, se espera que la celebración cuente con una lista de invitados famosos. También se ha mencionado la posibilidad de que Elton John actúe.

"Reservaron un hotel para que todos sus invitados puedan alojarse juntos, celebrar en privado y disfrutar del fin de semana".

"La boda se celebrará del 5 al 7 de junio en Villa Valguarnera, en Bagheria, Sicilia , cerca de Palermo, Italia. "Será un evento enorme y de altísimo lujo", compartió la fuente.

Los recién casados, que contrajeron matrimonio discretamente en Londres el pasado domingo, planean una fastuosa celebración de tres días en Sicilia este fin de semana , según reveló una fuente en exclusiva a Page Six.

Si bien se ha hablado de un vestido de novia a medida de Simon Porte Jacquemus, también se ha mencionado a Versace como una posible opción para el vestido de Lipa.

Las extravagantes celebraciones tienen lugar después de que Lipa, de 30 años, y Turner, de 36, se casaran oficialmente en una ceremonia íntima en el Old Marylebone Town Hall de Londres el domingo por la tarde.

Una fuente cercana a la pareja reveló a Page Six que la cantante de "Levitating" y el actor británico intercambiaron votos ante un pequeño grupo de familiares y amigos cercanos. La discreta ceremonia tenía como objetivo oficializar su unión antes de la gran celebración.

Dua Lipa lució un diseño de alta costura de Schiaparelli, mientras que Turner se veía elegante con un traje azul marino de Ferragamo. Ambos estuvieron rodeados de seres queridos, quienes lanzaron confeti a la salida de los recién casados ​​del lugar.

La pareja, que ha mantenido gran parte de su relación en privado, desató rumores de romance a principios de 2024 y lo hizo público en una fiesta posterior a un evento de Apple TV+ en enero.

La actriz de “Barbie” confirmó su compromiso con Turner en junio de 2025 durante una entrevista para la portada de la revista British Vogue.

La noticia llegó tras meses de especulaciones, a raíz de que los fans vieran el brillante anillo de Lipa en ese dedo en una publicación de Instagram de la víspera de Navidad de 2024.