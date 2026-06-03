Alicia Villarreal y Cibad Hernández terminan su noviazgo

México.

Este día, miércoles 3 de junio, en la transmisión del programa "Sale El Sol" se reportó que el noviazgo entre la cantante, Alicia Villarreal, y el creador de contenido, Cibad Hernández, llegó a su fin. Por el momento no existe información oficial.

La encargada de dar el reporte fue la periodista especializada en temas del espectáculo, Ana María Alvarado, quien dijo que "fuentes cercanas" informaron que la pareja terminó su relación. La conductora recordó que su historia de amor inició en agosto de 2025.