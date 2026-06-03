Alicia Villarreal y Cibad Hernández terminan su noviazgo

Este día, miércoles 3 de junio, en la transmisión del programa "Sale El Sol" se reportó que el noviazgo entre la cantante, Alicia Villarreal, y el creador de contenido, Cibad Hernández, llegó a su fin. Por el momento no existe información oficial.
La encargada de dar el reporte fue la periodista especializada en temas del espectáculo, Ana María Alvarado, quien dijo que "fuentes cercanas" informaron que la pareja terminó su relación. La conductora recordó que su historia de amor inició en agosto de 2025.
"Fuentes cercanas a Alicia Villarreal y a Cibad Hernández comparten que la pareja ya terminó su relación. El noviazgo inició en agosto del año pasado", contó.
Finalmente, Ana María Alvarado, dijo que el motivo de la separación entre Alicia Villarreal y Cibad Hernández fue por problemas que venían arrastrando y ya no tuvieron solución.
De acuerdo con Ana María Alvarado y fuentes cercanas a la relación, el noviazgo entre Alicia Villarreal y Cibad Hernández llegó a su fin por problemas que venían arrastrando. Por el momento ninguno de los dos ha dado una declaración oficial.