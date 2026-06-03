Muere Peabo Bryson, voz de clásicos de Disney como "La Bella y la Bestia"

Washington

El cantante estadounidense Peabo Bryson, ganador de dos premios Grammy y reconocido por interpretar algunos de los temas más populares de las películas de Disney Aladdín y La Bella y la Bestia, falleció a los 75 años, informaron este miércoles medios especializados.

La familia del artista confirmó la noticia en un comunicado difundido por medios como People y Variety, en el que indicó que el cantante murió días después de haber sufrido un derrame cerebral.

El texto señaló que el intérprete “partió en paz” el martes, “rodeado del amor de sus familiares y las personas más cercanas a él”.

“Aunque estamos devastados, nos reconforta saber cuán querido fue Peabo y cuántas vidas tocó con su voz y su espíritu generoso. Su legado y su música vivirán por generaciones”, expresó la familia.

Nacido en Greenville, Carolina del Sur, Bryson desarrolló una carrera de más de cinco décadas marcada por éxitos como If Ever You're in My Arms Again, Can You Stop the Rain y Tonight, I Celebrate My Love, además de populares duetos con artistas como Roberta Flack, Natalie Cole y Regina Belle.

Su mayor reconocimiento internacional llegó en la década de 1990 gracias a sus colaboraciones para Disney.