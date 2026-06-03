Muere Peabo Bryson, voz de clásicos de Disney como "La Bella y la Bestia"

El cantante estadounidense Peabo Bryson, ganador de dos premios Grammy y reconocido por interpretar algunos de los temas más populares de las películas de Disney Aladdín y La Bella y la Bestia, falleció a los 75 años, informaron este miércoles medios especializados.
La familia del artista confirmó la noticia en un comunicado difundido por medios como People y Variety, en el que indicó que el cantante murió días después de haber sufrido un derrame cerebral.
El texto señaló que el intérprete “partió en paz” el martes, “rodeado del amor de sus familiares y las personas más cercanas a él”.
“Aunque estamos devastados, nos reconforta saber cuán querido fue Peabo y cuántas vidas tocó con su voz y su espíritu generoso. Su legado y su música vivirán por generaciones”, expresó la familia.
Nacido en Greenville, Carolina del Sur, Bryson desarrolló una carrera de más de cinco décadas marcada por éxitos como If Ever You're in My Arms Again, Can You Stop the Rain y Tonight, I Celebrate My Love, además de populares duetos con artistas como Roberta Flack, Natalie Cole y Regina Belle.
Su mayor reconocimiento internacional llegó en la década de 1990 gracias a sus colaboraciones para Disney.
En 1992 ganó un premio Grammy por Beauty and the Beast, junto a la cantante canadiense Céline Dion, y al año siguiente obtuvo otro por A Whole New World, junto a Regina Belle, para la banda sonora de Aladdín.
Tras conocerse la noticia, Dion expresó sus condolencias en redes sociales y recordó el vínculo que forjaron durante la grabación de Beauty and the Beast.
“Estoy desconsolada tras escuchar que hemos perdido a Peabo Bryson. Su increíble voz y su espíritu amable encarnaban la belleza de la canción y de la interpretación”, escribió la artista en un mensaje difundido en X.
La cantante recordó además que Bryson la apoyó durante una etapa temprana de su carrera, cuando aún estaba aprendiendo a cantar en inglés.
“Siempre lo recordaré como un símbolo de la alegría que la música trajo a mi vida”, agregó Dion en una publicación acompañada de una fotografía de ambos durante una alfombra roja.
La sentida despedida de Celine Dion
Conmovida por la noticia del fallecimiento de Peabo Bryson, Celine Dion le dedicó unas sentidas palabras al cantante junto a una foto de archivo posando juntos en los American Music Awards de 1993: “Me duele profundamente enterarme de que hoy perdimos a Peabo Bryson. Su increíble voz y su espíritu bondadoso encarnaban la belleza de la canción y la interpretación”.
A continuación, la intérprete de “My Heart Will Go On” recordó cómo fue su tiempo de trabajo juntos: “Fue tan maravilloso y generoso conmigo hace tantos años, cuando grabamos ‘La Bella y la Bestia’. Me hizo sentir muy cómoda, ya que yo apenas estaba aprendiendo a cantar en inglés”.
“Siempre será para mí un verdadero símbolo de la alegría que la música ha traído a mi vida. Extrañaremos su voz y su talento. Mi más sentido pésame a tu familia, y que descanses en paz, Peabo. Con cariño, Celine”, concluyó la artista canadiense.