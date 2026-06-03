Actor de 'How I Met Your Mother' es condenado a 32 años de prisión

El actor Nick Pasqual, quien participó en la serie 'How I Met Your Mother', fue sentenciado este martes a 32 años de prisión por intento de asesinato, tras apuñalar a su exnovia varias veces en Los Ángeles (EE.UU.) en 2024 y luego tratar de huir a México.
Pasqual, de 36 años, fue encontrado culpable el mes pasado de al menos tres cargos que incluyen intento de asesinato, robo y violencia doméstica contra la maquilladora Allie Shehorn, a la que había conocido en un set de grabación y con la que mantuvo una relación sentimental.
Durante el juicio, Shehorn, de 37 años, testificó sobre el ataque que la mantuvo varios días en estado crítico, la mujer tenía cicatrices visibles en el brazo y el cuello producto del ataque, según reportó ABC News.
El actor, conocido por sus roles en series de televisión, irrumpió en la casa de Shehorn el 23 de mayo de 2024 y la apuñaló "múltiples veces", según dijo la Fiscalía de Los Ángeles en la acusación.
Antes del ataque, la víctima había presentado recientemente una orden de alejamiento contra Pasqual debido a su comportamiento violento.
@thecrimedesk Actor Nick Pasqual - who is known for a role in How I Met Your Mother - was sentenced on Tuesday to life behind bars for a brutal attack on his former girlfriend. Prosecutors said he stabbed Allie Shehorn, an acclaimed special-effects makeup artist, more than 20 times inside her Southern California home. Pasqual, 36, was convicted last month on multiple felony counts, including attempted murder, forcible rape and domestic violence stemming from the May 2024 assault on Shehorn at her residence in Sunland, California. During Tuesday's sentencing hearing, Judge Hayden Zackey imposed a life sentence and delivered a blistering assessment of Pasqual's conduct. 📷 Los Angeles Superior Court / Getty Images / CBS #crime #truecrime #trial #court #news ♬ original sound - The Crime Desk
El actor huyó de la escena del crimen y fue detenido en un punto de control fronterizo entre Estados Unidos y México en Sierra Blanca, Texas.
Pasqual dijo en la audiencia que el ataque sería una carga que llevará por el resto de su vida, y que se siente agradecido a que Shehorn siga viva.
@insideedition An actor has been sentenced 32 years to life in prison Tuesday for committing an unspeakable crime. Nick Pasqual, who appeared on "How I Met Your Mother" and other shows, broke into his ex-girlfriend's home in the middle of the night and stabbed her as she slept. Allie Shehorn, who works as a Hollywood makeup artist, walked into court to face the man who tried to end her life. She spoke with Inside Edition exclusively before sentencing. A jury found Pasqual guilty of attempted murder. #Crime #CelebrityNews ♬ original sound - Inside Edition