Actor de 'How I Met Your Mother' es condenado a 32 años de prisión

Estados Unidos.

El actor Nick Pasqual, quien participó en la serie 'How I Met Your Mother', fue sentenciado este martes a 32 años de prisión por intento de asesinato, tras apuñalar a su exnovia varias veces en Los Ángeles (EE.UU.) en 2024 y luego tratar de huir a México.

Pasqual, de 36 años, fue encontrado culpable el mes pasado de al menos tres cargos que incluyen intento de asesinato, robo y violencia doméstica contra la maquilladora Allie Shehorn, a la que había conocido en un set de grabación y con la que mantuvo una relación sentimental.

Durante el juicio, Shehorn, de 37 años, testificó sobre el ataque que la mantuvo varios días en estado crítico, la mujer tenía cicatrices visibles en el brazo y el cuello producto del ataque, según reportó ABC News.

El actor, conocido por sus roles en series de televisión, irrumpió en la casa de Shehorn el 23 de mayo de 2024 y la apuñaló "múltiples veces", según dijo la Fiscalía de Los Ángeles en la acusación.

Antes del ataque, la víctima había presentado recientemente una orden de alejamiento contra Pasqual debido a su comportamiento violento.