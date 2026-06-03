La examiga de Taylor Swift, Karlie Kloss, recibe invitación a su boda

Estados Unidos.

La muy comentada lista de invitados a la próxima boda de Taylor Swift incluirá ahora, al parecer, a una amiga cuya invitación había sido objeto de controversia y que, según se decía, estaba en duda.

La invitación a la supermodelo Karlie Kloss estaba en el aire, según un informe del Daily Mail del 30 de mayo. Sin embargo, TMZ informó el martes que una fuente confirmó que Kloss sí será invitada.

La cantante de "Bad Blood", de 36 años, se casará con Travis Kelce, también de 36 años, el 3 de julio o alrededor de esa fecha.

Los representantes de Swift y Kloss no respondieron de inmediato a la solicitud de comentarios de Page Six.

Según el informe del Daily Mail, una fuente señaló que Swift tiene algunas amistades que se han deteriorado por diversos motivos, y que la superestrella desea estar rodeada de personas que puedan compartir genuinamente el amor y el significado de ese día, especialmente aquellas que han sido importantes en su vida durante años.

Kloss, de 33 años, y Swift se hicieron amigas en 2013. Aparecieron juntas en videoclips, asistieron a conciertos y pasaron tiempo juntas en casa.

Sin embargo, su relación se complicó en 2018 cuando Kloss se casó con Joshua Kushner. Swift no asistió, alegando "compromisos laborales". Cabe destacar que el entonces mánager de Kloss, Scooter Braun, sí estuvo presente.