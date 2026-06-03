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Shia LaBeouf se declara culpable por agredir a dos hombres en un bar

El actor Shia LaBeouf admitió cargos de agresión en Nueva Orleans y recibió libertad condicional y tratamiento.

  • Actualizado: 03 de junio de 2026 a las 17:03 -
  • Agencia EFE
Shia LaBeouf se declara culpable por agredir a dos hombres en un bar

Según los documentos judiciales, Shia LaBeouf también profirió comentarios homofóbicos contra los hombres a quienes agredió.

 Foto EFE
Miami

El actor Shia LaBeouf se declaró este miércoles culpable de varios cargos de agresión por un altercado ocurrido en un bar durante la celebración del último Mardi Gras en Nueva Orleans, por el que fue detenido en febrero.

La estrella de cine fue sentenciada a dos años de libertad condicional, además de cumplir un programa de rehabilitación por abuso de alcohol, capacitación en sensibilización y clases de control de la ira, según documentos judiciales.

El artista, reconocido por su trabajo en la saga Transformers y en Indiana Jones y el Reino de la Calavera de Cristal (2008), fue acusado por dos hombres de haberlos agredido durante una disputa ocurrida pasada la medianoche en Royal Street, una zona turística conocida por sus restaurantes, hoteles y comercios.

Una de las víctimas denunció que el actor estadounidense lo golpeó varias veces con el puño cerrado y que, tras abandonar el lugar, LaBeouf regresó y volvió a agredirlo a él ya otra persona antes de ser detenido por las autoridades.

La abogada del actor describió el incidente ante la corte de Luisiana como “una pequeña pelea en un bar” y afirmó que su cliente está “deseando centrado en la familia, el trabajo y nuevos proyectos creativos”.

Según los documentos judiciales, LaBeouf también profirió comentarios homofóbicos contra los hombres a quienes agredió.

El actor fue ingresado inicialmente en un hospital con heridas menores. Posteriormente, la Policía lo encarceló brevemente, aunque recuperó la libertad tras pagar una fianza de 105.000 dólares y ser obligado por un juez a someterse a un tratamiento por abuso de sustancias.

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Agencia EFE
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