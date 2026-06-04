Muere "de tristeza" Marjane Satrapi, autora de Persépolis

París

La artista francoiraní Marjane Satrapi, mundialmente conocida por el cómic y la película Persépolis, falleció a los 56 años, informaron este jueves sus allegados.

“Marjane Satrapi murió de tristeza poco más de un año después del fallecimiento de Mattias Ripa, su esposo y el amor de su vida”, señalaron sus familiares en un comunicado citado por medios locales, así como amigos en declaraciones a France Info.

Satrapi, cuyo esposo —productor, actor y guionista— murió el 8 de abril de 2025, alcanzó fama internacional con Persépolis, una autobiografía gráfica que relata su infancia y adolescencia en Irán durante la Revolución Islámica y su posterior exilio. La obra comenzó a publicarse en 2000, fue premiada en el Festival Internacional del Cómic de Angulema en 2001 y adaptada al cine en 2007.

Azadeh Kian, socióloga francoiraní y amiga de la artista, aseguró en France Info que la muerte de su esposo supuso un golpe del que Satrapi nunca logró recuperarse.

“Desde su muerte ya no era la misma”, explicó Kian. Según la académica, la autora de Persépolis le repetía en sus conversaciones que había “dejado de luchar” y que quería “irse”.

“Se estaba dejando morir desde la pérdida del amor de su vida”, afirmó Kian, quien recordó que ambas crecieron juntas y mantuvieron una relación muy estrecha.

Pese a su delicado estado de salud, Satrapi seguía muy pendiente de la situación en Irán, país al que permaneció profundamente ligada durante toda su vida, según su amiga.

“Amaba enormemente a su país, aunque era muy crítica con el régimen”, señaló Kian.

La escritora seguía con preocupación la represión contra la sociedad civil iraní y defendía públicamente los movimientos en favor de las libertades y los derechos de las mujeres. Para su amiga, Satrapi fue una “artista comprometida” que utilizó tanto sus libros como sus películas para transmitir un mensaje universal de democracia, igualdad y libertad.

Historietista, cineasta, dibujante, pintora y escritora, Satrapi nació en Rasht (Irán) en 1969 y estaba radicada en París, ciudad a la que llegó en 1994 y donde obtuvo la nacionalidad francesa en 2006.

Además de su trabajo en el cómic, dio el salto al cine con la adaptación animada de Persépolis, codirigida junto a Vincent Paronnaud. La película obtuvo el Premio del Jurado en el Festival de Cannes de 2007 y fue nominada al Óscar.

También fue autora de obras como Bordados y Pollo con ciruelas. En 2024 recibió el Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades por su defensa de los derechos humanos y la libertad.

Sin embargo, un año después rechazó la Legión de Honor francesa por considerar que existía una “actitud hipócrita de Francia hacia Irán” frente a una nueva ola de represión, y en solidaridad con las mujeres y ciudadanos de su país natal.

En 2005, Pollo con ciruelas, también ambientada en Irán, recibió el premio al mejor álbum en el Festival de Angulema. Satrapi participó además en la codirección de su adaptación cinematográfica estrenada en 2011.