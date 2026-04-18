Mauricio Dubón vuelve a lucirse: Bravos de Atlanta triunfan y siguen dominando

Atlanta, Estados Unidos.

Los Bravos de Atlanta se ilusionan cada vez más y uno de los grandes protagonistas es el hondureño Mauricio Dubón. En el juego de este sábado por la noche en el Citizens Bank Park los Bravos vencieron 3-1 a los Phillies de Philadelphia.

El campo corto sampedrano Mauricio Dubón opacó con su actuación a los legendarios Bryce Harper y J.T. Realmuto en el diamante. Conectó un hit para producir dos carreras.

Todo se dio en la alta de la tercera entrada cuando cuando el abridor dominicano Cristopher Sánchez lanzó un sencillo de 85 millas y Mauricio Dubón conectó al jardín central, Ozzie Albies y Matt Olson anotaron las dos carreras para el 3-1.